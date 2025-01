Unas rebajas a medio gas

No faltaron las colas a primera hora, justo antes de que las puertas de los comercios abriesen para lucir sus rebajas, pero fue una jornada a medio gas, con muchas devoluciones y pocas gangas. La cuesta de enero, el mal tiempo o el auge de las compras online fueron algunos de los motivos por los que no hubo grandes multitudes en las tiendas del centro. Los centros comerciales —Marineda City, Cuatro Caminos y El Corte Inglés— sí registraron un goteo constante de clientes. «Aunque no había tanta gente como otros años», asegura Sabela Seijal, para quien es «tradición» salir todos los 7 de enero en busca de los mejores precios.

Compras en Cuatro Caminos. | LOC

Zara fue, como es habitual, una de las tiendas favoritas de los compradores, pero también el pequeño comercio se lanzó a hacer descuentos para hacer este inicio de año algo más liviano, como es el caso de Bash o 9 y cuarto. Todavía hay comercios que escapan de las rebajas y del Black Friday y optan por dar continuidad a su producto para no caer en las modas efímeras o fomentar el consumismo desmedido.

El presidente de la Federación Unión de Comercios Coruñesa (FUCC), José Luis Boado, asegura que «no se ha gastado mucho en Navidad», así que espera que eso ayude a que aumenten las compras en rebajas. Sin embargo, este primer día no ha sido lo esperado. «Yo creo que es porque todavía no había colegio y mucha gente se tuvo que quedar con los hijos y porque otro se tuvieron que reincorporar al trabajo. Seguro que habrá más movimiento en próximos días y el fin de semana», analiza, y reconoce que «las rebajas se afrontan con una gran esperanza». No cree, sin embargo, que la lluvia frene a los compradores: «La gente sale igual, haga el día que haga». Quizá eso sí hizo que se llenasen los centros comerciales, para estar bien protegido y poder ir a varias tiendas en el mismo lugar. De todos modos, muchas personas iban a devolver regalos de Reyes, pues Melchor, Gaspar y Baltasar no acertaron con la talla o con el color. «Hoy todavía es pronto, prefiero ir a mirar más adelante, cuando hay más descuentos», dicen Claudia García e Irene Alba.

Boado explica que las grandes campañas de ofertas, como el Black Friday, «lastran un poco las ventas en Navidad», aunque esta «se preveía peor» y finalmente «se puede considerar que ha sido buena». «Aunque no hubo demasiado gasto comparado con otros años», cuenta.

«Vinimos a devolver, nos gusta venir más adelante»

Las dos amigas, en la plaza de Lugo. / LOC

«Solo vinimos a devolver cosas de Reyes, nos gusta venir más adelante a ver lo que queda de rebajas», manifiestan Claudia García e Irene Alba, dos amigas que ayer se pasearon por la plaza de Lugo. «Todavía es pronto», exponen, pues son de las que creen que las mejores gangas aparecen pasadas unas semanas. Además, no hay nada que tengan en su lista de deseos. Volverán a las tiendas «más adelante». «Tampoco nos gusta mirar en las páginas web porque preferimos probarnos y acertar con la talla», cuentan.

«Recordábamos más colas de otros años»

Madre e hija, de rebajas. / LOC

Un buen plan de madre e hija es ir a las rebajas en cuanto los Reyes Magos se van de la ciudad. Así lo creen Bea Márquez y Sara García, que ayer acudieron a El Corte Inglés y después a la plaza de Lugo para cazar descuentazos. «Ya vamos con las cosas miradas», desvelan. Hacía tiempo que no se montaban este plan, porque solían hacer compras «en Black Friday», pero este vez les apetecía ir de tienda en tienda. «No vemos mucha gente. Recordábamos más colas de otros años, pero está todo bastante tranquilo».

«Este año veo menos gente en las tiendas»

Sabela Seijal posa con sus bolsas. / LOC

Sabela Seijal tiene como «tradición» ir todos los 7 de enero por la mañana a las tiendas para ver las rebajas. «Voy a mirar, sin tener nada en mente. Si me gusta, me lo llevo», explica, cargada de bolsas. Le gusta renovar el armario después del día 6 porque así «los Reyes no se gastan tanto dinero». Basándose en su experiencia, asegura que en estas primeras rebajas de 2025 no hay mucho movimiento: «Este año veo menos gente en las tiendas». Cree que puede ser «por el mal tiempo o por las compras por las páginas web».