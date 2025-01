«Los centros de salud y los hospitales continúan abiertos para la vacunación frente a la gripe»

«Hoy [martes] tenemos presión en Urgencias pero, sobre todo, tenemos presión porque hay pacientes ingresados en estos últimos días y, de alguna manera, el flujo hacia las plantas de hospitalización es un poquito más lento. Al haber caído la festividad de Reyes en un día entre medias, todo es un poco más complejo, ya que el fin de semana ha sido largo y nos ha cogido con algunos compañeros aún de descanso», explica el doctor Álvaro Mena, especialista en Enfermedades Infecciosas y subdirector de Hospitalización y Urgencias del área sanitaria de A Coruña y Cee, al describir en qué situación afronta el Complexo Hospitalario Universitario (Chuac) —donde ayer había 49 pacientes ingresados con gripe, y 14 con COVID— la resaca de las fiestas navideñas, así como las semanas previas a la llegada del pico epidémico.

«En cuanto a la gripe, ya veníamos viendo, por los informes que Saúde Pública nos suele pasar, semana tras semana, sobre la situación de todas las áreas sanitarias de Galicia (incluida la nuestra), un número creciente de pruebas positivas realizadas. Estábamos en un momento de crecimiento, y así seguimos. Entendemos que, todavía, el pico no ha llegado», señala el doctor Mena, quien resalta que «también hay que comprender que la gripe, a veces, tiene pequeñas variaciones».

«En algunas ocasiones, hace picos muy altos y muy puntiagudos, no obstante, otras veces hace picos no tan altos y un poco de ‘meseta’. Esto también tiene un impacto importante, ya que esas ‘mesetas’ mantenidas, de alguna manera, someten el sistema sanitario a más tiempo de trabajo y de ‘convivencia’ con la enfermedad», advierte el subdirector de Hospitalización y Urgencias del área sanitaria de A Coruña y Cee.

«El año pasado, por ejemplo, tuvimos una gripe muy en pico. Es decir, la subida fue súper vertical, con mucha hospitalización de golpe, pero duró muy poco tiempo. Sin embargo, otros años los ascensos fueron menos bruscos, pero quizás más mantenidos en el tiempo», recuerda, antes de estimar: «Yo, al igual que el conselleiro de Sanidade, pienso que seguiremos subiendo un par de semanas. Llegados a ese punto, alcanzaremos el máximo, y ojalá luego tengamos un descenso también rápido y brusco».

Uso de mascarilla, lavado de manos y aislamiento

En este contexto, el subdirector de Hospitalización y Urgencias del área sanitaria de A Coruña y Cee insiste en la necesidad de que «todo ciudadano que tenga síntomas» de infección respiratoria, «use mascarilla, se lave las manos con frecuencia» y «no entre en contacto con otras personas, a ser posible», ya que «la gripe se transmite mucho de esa manera».

«Cualquier persona que crea que ha estado en contacto con alguien que tenga la infección (por ejemplo, un conviviente de un caso de gripe claro) debe hacer lo mismo», aconseja el doctor Mena, antes de recordar que, cuando más se propaga la gripe es «uno o dos días antes de que aparezcan los síntomas». «Si esperamos a encontrarnos con cefalea, fiebre y demás, probablemente, ya hemos transmitido el virus y lleguemos tarde», recalca.

Recomendaciones

«Es importante protegerse para no transmitir (sobre todo, a las personas más vulnerables), y también para no adquirir», prosigue el subdirector de Hospitalización y Urgencias de la demarcación sanitaria coruñesa, quien recuerda que «la gripe es una enfermedad vírica», por tanto, «no se trata con antibióticos». «Es normal que la fiebre, el cansancio, el malestar, la falta de apetito... duren varios días», sostiene el doctor Mena, antes resaltar: «Las personas que no pertenecen a colectivos vulnerables, si se siguen encontrando mal pasados dos o tres días, no han de pensar que tienen una complicación. Lo más probable es que, simplemente, su gripe aún no haya mejorado. Esto lo digo de cara a que no piensen que tienen que tomar un antibiótico por eso, y a que no se saturen las Urgencias hospitalarias y los PAC (Puntos de Atención Continuada) porque, al final, esto hace que el sistema sea menos operativo».

«Un cuadro gripal, en una persona de 40 o 50 años, no se cura con un control radiológico ni con antibioterapia. Se cura con paracetamol y descanso», subraya el subdirector de Hospitalización y Urgencias del área sanitaria de A Coruña y Cee, quien hace hincapié en «la importancia» de que, «en estas fechas, seamos sensibles a hacer sostenible el sistema», y «a que la gente que trabaja en él» pueda «hacerlo en las mejores condiciones posibles». «Sobre todo, para atender bien a las personas que más lo necesitan», incide el doctor Mena, antes de comentar otra cuestión que estima «relevante». Y es que «los centros de salud y los hospitales continúan abiertos para la vacunación».

«Aunque parezca tarde, todas las personas que fueron citadas y que no acudieron, por el motivo que sea (no debemos juzgar eso), deben saber que todavía pueden vacunarse frente a la gripe, tanto en sus centros de salud, como en los hospitales, y que sería eficaz que lo hiciesen en este momento. Uno puede pensar que es tarde pero, si no ha padecido la enfermedad, se vacuna ahora y tiene un riesgo la semana que viene, va a estar protegido», concluye.