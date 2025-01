El PP ve "debilidad" en el anuncio del Gobierno local de presentar los presupuestos sin apoyos

Continúan las reacciones de la oposición ante el anuncio de la alcaldesa, Inés Rey, de que presentará su proyecto de presupuestos para 2025 antes de final de mes; y que, de no salir adelante, se someterá a una cuestión de confianza. El PP considera el movimiento como un signo de "debilidad de este Gobierno en minoría", que "ha perdido la confianza de su socio de Gobierno" [en relación al BNG, que anunció que no apoyaría las cuentas por el incumplimiento de acuerdos previos]. "Actúa a la desesperada", aseveró el portavoz de la formación en María Pita, Miguel Lorenzo.

Lorenzo avanzó que el PP "estudiará" el proyecto presentado por el Gobierno local "a ver si es bueno o no", pero recordó que, de las 600 propuestas presentadas por el partido a las cuentas del año pasado, el Concello "solo atendió una". Reiteró también su crítica a la "falta de diálogo" de la que acusa habitualmente al Ejecutivo coruñés. "Yo anuncié que estaría dispuesto a sentarme a negociar, pero a mí no me ha llamado nadie", recordó. Lorenzo escenificó su preocupación, asimismo, por las cifras de ejecución presupuestaria. "Lo importante es la cifra que se ejecuta, no la que se pone sobre el papel".