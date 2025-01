Inés Rey se enfrenta a una cuestión de confianza para aprobar el presupuesto

Presupuestos en enero o cuestión de confianza en febrero. Son los dos escenarios que ha abierto la alcaldesa, Inés Rey, en María Pita, tras el anuncio de que vinculará su puesto a la aprobación de las cuentas en el caso de que el documento, que llevará a pleno, a priori sin apoyos, no salga aprobado. Con un gobierno en minoría y sin el respaldo del BNG, su socio preferente hasta el momento, que ha vuelto a reiterar que la confianza entre ambas formaciones sigue quebrada, todo hace prever que el documento saldrá del salón de plenos con pulgares hacia abajo. Los números no dan e Inés Rey dejó este miércoles la pelota en el tejado de la oposición, sin distinciones entre adversarios o aliados. «Confiamos en que la oposición haga su trabajo y apoye los presupuestos», instó.

Fue en noviembre cuando el BNG dio a conocer su decisión de no negociar las cuentas con el PSOE debido a los «graves y reiterados incumplimientos» en pactos previos de investidura y presupuestos. El portazo del frente nacionalista dejaba al Gobierno local con tres caminos a seguir: prorrogar las cuentas del año pasado, lo que comprometía inversiones; pactar con el PP, que se presentó desde el principio como la opción menos probable, o someterse a la cuestión de confianza, por la que finalmente ha optado.

Si bien la relación entre PSOE y BNG ha estado salpicada por contadas diferencias en los más de cinco años que llevan negociando acuerdos, la negativa de los nacionalistas a sentarse a hablar de las cuentas de 2025 escenificó la ruptura de la confianza entre ambos e hizo visible, por primera vez, las consecuencias de un gobierno en minoría sin respaldo. Ambos grupos comenzaron su relación en junio de 2019 en «sintonía», tras firmar el acuerdo que propiciaría la primera investidura de Rey, que se apoyaba entonces en Marea Atlántica como socio preferente —con seis ediles frente a los dos del BNG y mayor fuerza en las negociaciones—, hoy desaparecido de la corporación. Aunque PSOE y BNG llegaron a varios acuerdos, por el camino quedaron promesas incumplidas y dos desencuentros clave: el plan para urbanizar el parque del Agra permitiendo vivienda y el acuerdo con el Estado para recuperar la cárcel de la Torre a cambio de una suma millonaria. El pleno tumbó ambos. Las elecciones de 2023 abrieron una nueva etapa en la que el BNG, ahora solo en María Pita a la izquierda del PSOE, volvió a investir a Inés Rey, pero esta vez, con medidas, plazos y sendas advertencias sobre lo que comportaría el incumplimiento de los pactos.

Las relaciones volvieron a las horas bajas el año pasado, tras denunciar el BNG «irregularidades graves» en las obras que realizó el edil de Economía, José Manuel Lage, en un piso de su propiedad. El BNG, que hizo público que no se les dejaba acceder a la documentación, respaldó una moción del PP para que Lage dejase de ser portavoz. Entre sus fricciones más recurrentes están la política cultural, la gestión del Instituto Municipal de Cultura y Espectáculos (IMCE), cuestiones urbanísticas como el desarrollo de San Pedro de Visma o el proyecto de vivienda del parque de Oza. También votaron para que el Concello suspendiera el convenio municipal con el fondo Gingko para urbanizar As Xubias. El quiebre definitivo de aquella «sintonía» llegó en noviembre, cuando el BNG anunció que, si de sus votos dependía, no habría presupuestos.

Un precedente en María Pita

En 2017, Xulio Ferreiro, alcalde por Marea Atlántica, se enfrentó a la cuestión de confianza ante la falta de acuerdo con el PSOE para sacar adelante el documento. En su caso, Ferreiro no superó en un pleno extraordinario la cuestión de confianza vinculada al presupuesto que había planteado después de que el PSOE y el PP le negaran su apoyo. El entonces alcalde solo contó con el aval —muy crítico— de la única edil del BNG.

Dado que socialistas y populares no lograron ponerse de cuerdo para conformar un gobierno alternativo a través de una moción de censura, los presupuestos quedaron aprobados ese año. Tampoco parece probable que en esta ocasión vaya a fructificar una moción de censura ni que el BNG y el PP lleguen a un acuerdo alternativo. Para invocar esta medida excepcional, el PSOE debe haber llevado a pleno las nuevas cuentas y haber fracasado en el intento de aprobarlas. Si pierde la cuestión, y el resto de fuerzas no consiguen conformar una alternativa en plazo, los presupuestos que el pleno no respaldó entrarían en vigor de forma automática.

De BiciCoruña al Mundial: inversiones de 2025

La alcaldesa detalló las inversiones y obras previstas para este año 2025, que, defendió, «tendrán un carácter eminentemente social» y se centrarán en los barrios. Inés Rey avanzó los que sitúa como los grandes retos para el año, entre los que citó la puesta en marcha de la Aesia, el impulso a la Ciudad de las TIC, la reforma de Riazor y la adecuación de su entorno de cara al Mundial 2030, proyectos que, aseguró, «comenzarán a despegar» este año. En materia de vivienda, Rey adelantó que estos días comenzará la obra de un nuevo edificio de 50 viviendas sociales en Xuxán, que acometerá la empresa Citanias. También dio cuenta de la continuidad de las obras para el desarrollo de Visma, que dieron comienzo el año pasado, y se comprometió a avanzar en la regulación del mercado «a través de la ordenanza de las Viviendas de Uso Turístico y la solicitud a la Xunta de mercado tensionado». Entre las grandes obras para 2025 apuntó a los Cantones y Alfonso Molina (que realiza el Estado) como las de mayor calado. La primera, señaló, comenzará en estos primeros meses del año y recaerá sobre Abeconsa y Canarga. En cuanto a las inversiones en los barrios, destacó la renovación del mercado de Monte Alto, prevista para el tercer trimestre del año, así como «una docena» de actuaciones cofinanciadas con fondos Next Generation en barrios como el Agra do Orzán, O Castrillón, Falperra, Os Mallos, Elviña o el Barrio das Flores. Destacó la humanización de Sagrada Familia, que pasará a formar parte de la ronda peatonal hacia el Agra. Apeló a la «segunda fase de expansión» de BiciCoruña, que, como anunciaron hace año, supondrá pasar de 49 estaciones a 85.

El BNG se reafirma y el PP acusa a Rey de «actuar a la desesperada»

Mientras que la alcaldesa afirmó esperar que «la oposición haga su trabajo» y apruebe las cuentas en enero, el BNG reafirmó su postura del pasado noviembre. El portavoz nacionalista, Francisco Jorquera, considera «una opción legítima» que el Gobierno local presente su proyecto, pero mantiene que el Concello «en este momento no tiene la confianza» del BNG, que vuelve a subrayar los «múltiples incumplimientos de los compromisos» pactados entre ambas formaciones como principal su principal argumento en contra.

El PP, por su parte, ve el movimiento como un signo de «debilidad de este Gobierno en minoría», que «ha perdido la confianza de su socio» y al que acusó de «actuar a la desesperada». El portavoz popular, Miguel Lorenzo, avanzó que el PP «estudiará» el proyecto del Gobierno local «a ver si es bueno o no», pero recordó que, de las 600 propuestas presentadas por el partido a las cuentas del año pasado, el Concello «solo atendió una».