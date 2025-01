Sin acercamiento entre Gobierno local y oposición tras el anuncio de moción de confianza en A Coruña

El portavoz del PP en A Coruña, Miguel Lorenzo, ha acusado al PSOE de "jugar con las cartas marcadas" tras anunciar que presentará los presupuestos de 2025 a final de mes y si no logra apoyos recurrirá a una cuestión de confianza. "Yo no soy un adivino, pero les veo venir. Aunque sea esto la Roma quemada, el BNG nunca va a apoyar que gobierne el PP que, por cierto, fue la lista más votada", ha manifestado en el pleno de este jueves, en el que ha indicado que se trata de unos presupuestos "no negociados, unilaterales y acompañados de una estrategia".

En directo: pleno en A Coruña

Lorenzo ha expuesto que el PP se ofreció "a mantener una vía de diálogo", pero no hubo acercamiento: "A mí no se me ha llamado para nada para negociar los presupuestos". "Han levantado un muro. Esto va a acabar en 'a los del PP, ni agua", ha lamentado.

El portavoz popular ha avisado de que "estos no van a ser los presupuestos de la ciudad sino de una alcaldesa que tiene agotado su proyecto político y lo hace para sobrevivir", así que "los perjudicados serán los ciudadanos".

José Manuel Lage, como portavoz del Ejecutivo local, ha recordado que "hace cuatro semanas" Miguel Lorenzo "dijo que la primera condición para negociar era sacar a la alcaldesa de delante". "No podemos tomarlo en serio", ha dicho, y le ha invitado a entregar "esas 600 propuestas" de las que habló durante el año pasado.

Lage ha declarado que "la mano está tendida" y ha negado que jueguen con las cartas marcadas: "Utilizamos las herramientas que permite la Ley". Espera, no obstante, que la oposición "sea responsable y se manifieste a favor" de las cuentas.

El portavoz del BNG, Francisco Jorquera, ha criticado que el PP se queje de ser excluido cuando "en ningún momento del mandato tuvo la más mínima de voluntad de llegar a acuerdos". Además, ha repetido que "la alcaldesa no tiene nuestra confianza por los múltiples incumplimientos".

Este tema ha llegado al pleno porque el PP presentó una moción para aprobar un modificativo urgente con convenios nominativos e inversiones para barrios. Para Lage, esto ya "no vale para nada" porque Inés Rey anunció que se van a presentar las cuentas de 2025. Sin embargo, Lorenzo cree que "la moción mantiene cierta vigencia" porque si se llega a una cuestión de confianza "pueden pasar 4 o 5 meses" y "las entidades no pueden esperar".