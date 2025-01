Un popular influencer gastronómico visita "el templo de los chuletones" de A Coruña: "Se deshace en la boca"

'Cenando con Pablo' le está cogiendo el gusto a venir a comer a Galicia. Ya estuvo de ruta gastronómica en verano, visitando entre otros el restaurante más bonito de Galicia, en Ourense. Ahora, ha vuelto y, tras visitar un prestigioso asador en Porto do Son, ha parado en A Coruña para deleitarse en el que él mismo ha bautizado como "el templo de los chuletones" de A Coruña.

Aunque normalmente graba estos vídeos en solitario, en esta ocasión lo hizo en compañía del también influencer Champi Muros, que haría de anfitrión. "Os traigo una nueva visita, un gallego de pura cepa. Estoy aquí con Champi Muros, futura promesa gallega. Hace contenido de humor en redes sociales y me mola mucho", dijo para presentarle.

"Estamos en un sitio muy pero que muy recomendado por vosotros. Esto es Divino Steakhouse, un restaurante de carnes que es una barbaridad. Es el templo de los chuletones en A Coruña. Proteína no va a faltar, vamos con ello", dijo Pablo antes de pasar al interior del restaurante.

Así fue la visita de 'Cenando con Pablo' a Divino Steakhouse

"Qué maravilla. Esto el el Divino, pero esto si que es divino. El punto de la carne así... que se queje cuando la pinchas", comentó Champi tras recibir el plato principal. Pero primero fueron los entrantes, cuyo primera elección fue la cecina de buey: "Muy rico. Me parece espectacular. Tiene un sabor muy potente, pero se aprecia el hecho de lo blando y lo tierna que está", opinó Pablo.

Luego, fue el turno para el carpaccio de vaca curado y ahumado: "Se mastica muy fácil. Es como que se deshace en la boca". "Ahora turno para los berberechos en aceite cítrico. Los sabores no se integran unos con otros. Creo que me gusta más al natural", añadió Pablo sobre el tercer entrante.

Siguiendo con esta ronda inicial, llegaron las croquetas de cecina, seguramente el plato que recibió más críticas: "Las veo flojas, a mi no me convencen. El rebozado me encanta, un poco aceitosas para mi gusto... pero luego la bechamel no tiene sabor". "Nos toca el steak tartar de vaca. La mezcla está buena. No me vuela la cabeza, pero está rico", dijo Pablo sobre el quinto ý último entrante.

Y por fin llegó el principal y más esperado plato: el chuletón de buey: "Esto es más tierno que el día de la madre. Me gusta cómo está preparada, tiene 3 texturas. Una capa exterior tampoco excesivamente crujiente. Muy fácil de masticar", elogió Pablo. "De guarnición hemos pedido unos pimientos. Muy buenos", añadió sobre el plato.

Por último, fue el turno del postre, cuyas elecciones fueron un tiramisú casero y tarta de queso junto a pistacho: "Muy bueno. Y ligerito, aunque de la tarta me sobra el pistacho".