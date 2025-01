El Chuac de A Coruña amplía en medio centenar sus camas en la ‘antesala’ del pico de gripe

En plena cuenta atrás para la llegada del pico de gripe en Galicia, previsto en la semana del 20 al 26 de enero, el Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac) ha ampliado en medio centenar sus camas para dar respuesta al incremento de los ingresos por virus respiratorios. La cuarta planta del Abente y Lago está operativa «desde el pasado fin de semana», y se han habilitado más habitaciones dobles en el Hospital Universitario. Además, se han comenzado a ocupar camas de plantas quirúrgicas con pacientes de Medicina Interna y Neumología.

«Las cosas van por la línea que teníamos previsto. Este pasado martes, amanecimos con una mayor ocupación, también por la carga de la Navidad, la falta de personal (aún había compañeros de descanso) y el fin de semana largo, no obstante, con el avance de la semana, se ha ido manejando bastante bien la hospitalización», asegura el doctor Álvaro Mena, especialista en Enfermedades Infecciosas y subdirector de Hospitalización y Urgencias del área sanitaria de A Coruña y Cee, quien insiste en que la atención «ha sido ágil, se han habilitado, también, más camas» y esto «ha permitido tener una buena situación, a lo largo de la semana». «Al menos, hasta hoy [viernes]», apunta, antes de reconocer que las Urgencias hospitalarias han registrado «muchas atenciones» y «mucho trabajo», sin embargo, insiste en que «no habido mucha acumulación de pacientes pendientes de cama». «Esto es un poco lo deseable, para que los compañeros de Urgencias puedan disponer de todos los espacios y trabajar lo más ágilmente posible», resalta.

Hospitalizados

«Hoy [viernes], a las 08.00 horas, había 43 pacientes ingresados por gripe en el Chuac, algunos menos que el martes, cuando se alcanzaron los 49, y el COVID está bastante estable, con 8 ingresados con esa infección. Hemos ido un poquito a menos también, porque no ha habido casi entradas, y sí se han producido salidas. Además, la mayor parte de estos pacientes están en planta de hospitalización convencional. En Críticos solo hay dos casos de gripe y uno con COVID, no obstante, a veces, esta situación no responde, a lo mejor, a que el COVID sea grave, sino a que, cuando los pacientes ingresan, se vuelven a cribar y sale positivo, aunque quizás el motivo de la hospitalización sea otro», explica el doctor Mena, antes de entrar a detallar cómo se ha preparado el Chuac para el incremento de la demanda asistencial y los ingresos por gripe.

«La cuarta planta del Abente y Lago, que durante parte del año no necesitamos y tenemos cerrada, está operativa desde el pasado fin de semana. Son 25 camas, a las que hay que sumar otras 15-18 que hemos ganado habilitando como habitaciones dobles algunas de las que tenemos en uso individual. También hemos empezado a ocupar camas de plantas quirúrgicas con pacientes ‘periféricos’, es decir, de áreas médicas», refiere, y especifica: «El índice de ocupación de algunas plantas quirúrgicas es del 60-70%. Lo que estamos haciendo es ubicar en las camas vacías a pacientes de Medicina Interna y Neumología, los servicios que más carga están teniendo ahora. Esto nos ha permitido mantener la actividad quirúrgica durante esta semana».

Anticipa, el doctor Mena, que «el siguiente paso», si fuese preciso, sería «ocupar camas con pacientes médicos o quirúrgicos en el Teresa Herrera». «Disponemos de camas libres en las unidades de Obstetricia, y lo que haríamos, si fuese necesario, sería juntar las dos en una, y hacer uso de la otra. Esto es algo que, desde hace años, no hemos tenido que hacer, no obstante, es el paso que podríamos precisar, llegado el caso», indica, antes de resumir:

«Hay habilitadas cerca de medio centenar de camas más en todo el Chuac, y se están ocupando ya algunas de plantas quirúrgicas. No son camas extra, sino camas que, a lo mejor, durante el resto del año no tienen ocupación, o la pueden tener variable, y que, ahora mismo, hemos utilizado. Pero nuestra idea, en la medida de lo posible, es poder mantener la actividad quirúrgica. Como es obvio, llegado el caso, si no es así y hay que reducirla un poco, lo haremos manteniendo, por supuesto, las cirugías más prioritarias», señala.

«Nos movemos en las 700 urgencias diarias entre el Materno y el Hospital Universitario, tras un año de récord» «Venimos de una época de incremento de la demanda asistencial en los servicios de Urgencias. En diciembre de 2024, hubo más atenciones que en el mismo mes de 2023; en noviembre, igual... Acabamos de cerrar un año de récord, y creemos que la tendencia es que las cifras no van a disminuir. Y menos, en estos días», reconoce el doctor Álvaro Mena, subdirector de Hospitalización y Urgencias del área sanitaria de A Coruña y Cee, y resalta: «Vemos un aumento claro de las urgencias en el Hospital Teresa Herrera, debido a los virus circulantes, obviamente, y a la vuelta al cole. Pesa menos en la hospitalización porque, en general, los niños se manejan de manera ambulatoria, pero sí se ha incrementado bastante la demanda asistencial en Urgencias pediátricas. Estamos en ciento y pico atenciones al día cuando, normalmente, nos movemos en torno a 60-70. Eso sí se nota. Y, en las Urgencias del Hospital Universitario (HUAC), también. Cierto es que, en el pico de gripe del año pasado, superamos las 600 urgencias diarias en el HUAC, una barbaridad. Por ahora, nos estamos moviendo en las 500 y poco. Son cifras muy altas, pero al venir de un año de récord...». «Entre los dos hospitales [Teresa Herrera y HUAC], nos movemos en las 700 atenciones diarias en Urgencias y, previsiblemente, creo que vamos a tener más», prosigue el doctor Mena. «Se está facilitando todo lo posible que los estudios radiológicos, y demás, vayan completamente al día. Esto ha ayudado a la hospitalización», sostiene el subdirector de Hospitalización y Urgencias de la demarcación sanitaria coruñesa, y detalla: «Hospitalización a domicilio está trabajando mucho; Coordinación con residencias, también... Son muchos frentes que hacen que hoy [viernes], por ejemplo, hayamos amanecido bien. Y, cuando digo ‘bien’, me refiero a que hemos arrancado con una cantidad de pacientes pendientes de cama similar a la que podemos tener otros días. Pacientes que, básicamente, entraron de madrugada , y que llevaban tres o cuatro horas en Urgencias. Como hacemos el ‘corte’ a las 08.00, siempre hay alguno, pero no son pacientes muy demorados. Esto es debido a que ayer [jueves] hubo muchas altas, hay mucho movimiento, las plantillas han ido recuperando el personal (el primer día hábil de esta semana, el martes, todavía había compañeros de descanso)... Es probable que tengamos un fin de semana duro, con muchas atenciones en Urgencias y que, de nuevo, haya bastante trabajo... No obstante, todo entra, por ahora, dentro de lo previsible», reitera.

