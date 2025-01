Alvedro, sin margen de mejora sin más rutas por una ocupación que roza el 100%

El aeropuerto de Alvedro no consigue volver a la senda que la pandemia interrumpió en marzo de 2020. El aeródromo coruñés cerró el ejercicio de 2024 con un acumulado de 1,23 millones de pasajeros, que es un 8,5% menos que en 2019, el último año completo antes de las restricciones a la movilidad impuestas para evitar contagios de coronavirus. Es el segundo aeropuerto de más de un millón de clientes que más pierde en comparación con los datos de 2019, ya que ha dejado de mover más de 115.000 viajeros, a pesar de un diciembre de récord, ya que el último mes del año pasado fue, con sus 105.098 pasajeros, el mejor dato de la historia del aeropuerto en diciembre, superando incluso el de 2019.

Alberto Maroto, de la plataforma Vuela Más Alto, explica que este dato habla de dos cosas a la vez: «de la buena aceptación de las rutas», pero también de que, con la oferta actual, «Alvedro ha llegado ya a su techo» porque las ocupaciones de los enlaces que ofrece «están muy próximas al 100%», por lo que «poca mejora» se puede conseguir en las cifras si no se refuerza la parrilla de vuelos.

«Es hora de que el Gobierno local se ponga las pilas y de trabajar no solo para renovar los convenios, que van a expirar en marzo de 2026, que son los de Volotea [que oferta conexiones con Valencia y Málaga] y Londres [con Vueling, que opera A Coruña-Gatwick], que han sido prorrogados, al igual que el de Binter [vuela a Gran Canaria], sino que habrá que redactar nuevos convenios incluyendo mejoras en estas rutas y, por supuesto, buscar otras nuevas», explica Maroto y pone como ejemplo, la recuperación de Sevilla, que fue un destino que funcionó «muy bien» en el aeropuerto pero que Vueling decidió no seguir operando; o la conexión de Bilbao «en buenas condiciones» o la inclusión de Alicante en la parrilla de destinos.

En el plano internacional, tanto Vuela Más Alto como otros sectores usuarios del aeropuerto han insistido en varias ocasiones en la necesidad de recuperar la conexión con Londres a través de Heathrow, como antes de la pandemia, «con una frecuencia diaria», ya que este aeropuerto ofrece mejores conexiones que el de Gatwick. La plataforma apunta, además, a que hay otros destinos que podrían mejorar la oferta de Alvedro, como los nodos de comunicación que son Fráncfort, Múnich o Roma.

Actualmente, Alvedro oferta conexiones también con Ginebra y Milán, a través de Easyjet y está pendiente de cómo se resolverá la ruta con Ámsterdam, ya que, si bien la aerolínea ganó el concurso para operarla, no llegó a ponerla en funcionamiento por la restricción impuesta por el Gobierno de Países Bajos a las operaciones del aeropuerto de Schiphol para reducir la contaminación acústica. En marzo de 2023, el director general de Easyjet para el sur de Europa, Javier Gándara, explicó a este diario que, si no era posible desplegar la ruta para unir Alvedro con Ámsterdam y cumplir con el contrato firmado con el Concello, la compañía ofrecería alternativas, como podría ser otro destino o el refuerzo de las líneas existentes. Sin embargo no ha habido avances en ese sentido cuando se ha iniciado ya el último año de los tres que tenía de vigencia el contrato.

A pesar de que las cifras de ocupación de Alvedro son buenas, el aeropuerto no solo pierde pasajeros con respecto a los buenos años inmediatamente anteriores a la pandemia, si no que lo hace también con respecto al ejercicio pasado, cuando ya las estadísticas no estaban atravesadas por las restricciones a la movilidad.

El acumulado de 2023 es un 1,2% superior al de 2024 y el de 2019, un 8,5% mayor. Esta brecha con los datos anteriores a la pandemia coloca a Alvedro en el segundo puesto de los aeropuertos de más de un millón de pasajeros que más usuarios pierde, solo detrás del aeródromo de Granada-Jaén y en el único que no gana viajeros de los que consiguen cerrar el año con 1,2 millones de clientes.

El aeropuerto de Santiago, con 3,64 millones de pasajeros en 2024, superó en un 25,4% sus cifras de 2019 y rozó un incremento del 3% con respecto al año pasado. El aeropuerto de Vigo, con 1,05 millones de viajeros, aumentó su operatividad prepandemia, con un 4,6% más de usuarios, aunque sus cifras son peores que las del año pasado, cuando cerró el ejercicio con un 6,8% más de pasajeros.