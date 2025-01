El atardecer de Mera, el preferido de la profe de ‘Cifras y Letras’

Elena Herraiz, la profe de letras del programa Cifras y Letras, que emite La 2, explicó en la emisión del lunes, que su atardecer preferido se puede ver desde el faro de Mera. «Se ve la Torre de Hércules como si se le hubiera clavado el sol. Es una pasada», describió Herraiz, conocida también en redes sociales como Linguriosa. El de Anxo, el concursante de Outes que se presentó al programa diciendo que una de sus pasiones son los atardeceres, no está en la ciudad ni en la comarca, sino en Carnota. «Es de los mejores de Galicia, de España y del mundo», reconoció este estudiante de Informática. «A mí también me encantan los atardeceres desde A Coruña y desde Carnota, que es una pasada. Yo he visto allí la bioluminiscencia», confesó Herraiz.