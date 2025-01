Un estreno en Belas Artes con A Coruña como protagonista

«Con intensidad», así ha vivido el compositor y director de orquesta gallego Fernando Vázquez Arias (Melide, 1957) los días previos al estreno del primero de los cuatro conciertos que forman parte del ciclo monográfico Estreas na Academia, que tendrá lugar hoy martes a las 20.00 horas en la Real Academia Galega de Belas Artes.

No es para menos, y más si tenemos en cuenta que Vázquez lleva casi un año preparándose para este momento. «El trabajo ha sido duro pero estoy muy satisfecho con el resultado, porque los músicos entienden a la perfección lo que yo escribí», asegura el creador de las cuatro obras que se podrán escuchar en este primer concierto titulado Raíces e ventos. Galicia na intimidade. Son Sonata Brigantia, que tiene a la ciudad de A Coruña, la «segunda patria» de Vázquez, como protagonista; Tema con variacións para Ismael, composición que el autor melidense ha dedicado a uno de sus hijos; Concerto Galaico; y Almas Xemelgas. Las dos primeras obras han sido escritas para piano, mientras que las dos últimas para fagot y piano.

Las piezas, que han sido creadas por Vázquez entre los años 2017 y 2024, serán interpretadas por 19 músicos gallegos, una constante en la trayectoria artística del compositor. «Siempre busco potenciar a los músicos gallegos y darles la oportunidad de intervenir en este tipo de eventos», declara. Actuarán «grandes músicos gallegos» como el pianista Ricardo Blanco. «Es un pianista excelente. De lo mejor que tenemos en Galicia y con el que me entiendo muy bien. Somos un binomio completo entre el pianista y el compositor», señala Vázquez, que este martes vive un día especial al estrenar varias de sus obras en la Real Academia Galega de Belas Artes, aunque no será la única vez que haga algo parecido a lo largo de este 2025. Y es que Vázquez hará lo propio en los tres conciertos que completarán el ciclo monográfico Estreas na Academia, el 11 de marzo, el 8 de abril y el 3 de junio .

El segundo concierto del ciclo Estreas na Academia —titulado Paixases de lenda. A Coruña e a cultura galega—, que tendrá lugar el 11 de marzo, no solo contará como protagonista a la ciudad, sino a la música escrita para quinteto de cuerdas y piano. Un espectáculo cuyo programa incluye las obras Suite Coruñesa, que consta de cinco movimientos —Os Cantóns, Obelisco, Paseo polos Xardíns, A Mariña e O Parrote—; Balada das Estrelas, para violín, violoncello y piano; y Cantos e Rituais.

Por su parte, el concierto del 8 de abril —que contará con el título de Camiños e horizontes. Música do mar e do vento— será el más variado del ciclo Estreas na Academia, pues contará con un repertorio que «explora la riqueza de la música de cámara en distintas formaciones instrumentales» gracias al estreno de obras como O Zoar do Vento, para quinteto de vientos; Sonata Española, para trompeta y piano; y Camiño dos Faros, que consta de cinco piezas gallegas escritas para soprano, violoncello y piano. Por último, el 3 de junio se cerrará el ciclo Estreas na Academia con un espectáculo titulado Ecos da alma. Homenaxes e Viaxes Musicais. Este arrancará con Concerto para violoncello e piano, obra con la que Fernando Vázquez Arias ha querido dar las gracias a su mujer, Pepi Martínez Carmona, por su constante apoyo a lo largo de su vida, tanto artística como personal.