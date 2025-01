El cine y los documentales vuelven este jueves al Fórum Metropolitano

El Fórum Metropolitano inicia las proyecciones de la temporada 2025 con los ciclos ‘Docs do mes’ y ‘Estreas en VO’, que tendrán lugar todos los jueves y los viernes a las 20.00 horas y los sábados a las 17.30 horas y a las 20.00 horas. Este mes de enero, se proyectará ‘Casa Reynal’, de Laia Manresa Casals (jueves en la sala Marilyn Monroe) y ‘Godland’, de Hlynur Palmasson (jueves en la sala Fernando Rey). También habrá una retrospectiva de Giórgos Lánthimos, uno de los cineastas del momento, que arranca con la proyección el viernes de Kynódontas (Canino). La programación se completará con ‘Alpeis' (Alps); ‘The Unlikely Pilgrimage of Harold Fry' (A viaxe de Harold) de Hettie Macdonald, y ‘Please Stand By' (Longa vida e prosperidade) de Ben Lewin.

Las entradas para asistir a cualquiera de las sesiones ya están a la venta a través de Ataquilla, en el despacho de billetes de la plaza de Ourense en su horario habitual y desde media hora antes de comenzar cada sesión en el propio Fórum Metropolitano. El precio del billete normal es de tres euros, mientras que el bonificado para personas con Carné Xove, mayores de 65 años y desempleados es de dos euros. Las sesiones de los sábados a las 17,30 horas tienen un precio único de 1,5 euros.