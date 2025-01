Mulleres Colleiteiras pide al Concello colocar más contenedores y una nave

A Mulleres Colleiteiras se le acaba el convenio firmado con el Concello de Oleiros, que le permite operar en una nave en Iñás desde hace diez años. Se le acaba el acuerdo y también se le queda pequeña porque la cooperativa, desde 2015, ha ido creciendo y necesita ya más espacio para poder desarrollar su actividad. El colectivo solicitó al Gobierno local el uso de una nave en el polígono de Agrela, que le consta que fue ofrecida anteriormente a otras entidades, pero que, según fuentes municipales, está en uso como «almacén de infraestructuras y talleres».

Mulleres Colleiteiras nació como un proyecto para que las mujeres que residían en poblados chabolistas pudiesen tener un empleo normalizado e independencia económica a través de la recogida y el tratamiento de aceite usado. Para que el proyecto pueda crecer es necesaria la colocación de colectores en la calle y también su estricta vigilancia, ya que se producen robos de este material. El colectivo denuncia que del acuerdo inicial —cuando Inés Rey llegó a la Alcaldía por primera vez— de colocar veinte contenedores al año, «solo se han puesto once». Sobre este tema, a pesar de que este diario consultó al Gobierno local, no ha recibido respuesta. Acusa de «desidia» también al Gobierno local ya que tiene 17 contenedores disponibles para colocar en la ciudad y nadie les ha dicho si pueden o no instalarlos ni dónde.

«En este momento no tenemos dinero para cambiarnos de nave, en Morás, el suelo está carísimo y ninguna de las propuestas que nos hace Xestur nos vale, ni pagar 185.000 euros por el terreno ni 80.000 por su uso durante diez años. No somos capaces. Hablamos con Nereida Canosa [concejala de Benestar Social] para ver si nos podían ceder la nave y nos dijeron que íbamos a tener una reunión urgente. De esto hace ya cuatro meses y ahora nos citan para este lunes solo con la concejala de Medio Ambiente, Yoya Neira», explica Juan Aradas, portavoz de la cooperativa.

A la actividad de Mulleres Colleiteiras le ha perjudicado no solo el incremento del precio del aceite y que en las casas se fría menos, sino también los robos en los contenedores. «Hasta un 30% menos» han recogido en comparación con otros años.

El convenio con Oleiros para operar en Iñás expirará a mediados de año y la entidad necesita urgentemente una solución. «La nave idónea es la de Agrela y nos consta que se la han ofrecido a otras entidades, como al Banco de Alimentos o a Ángel Jove, para el Museo del Automóvil. La nave de Iñás se nos queda pequeña porque necesitamos depósitos de 30.000 litros para que las cisternas de Repsol o de quien venga, pueda llenarla, porque si no la llevan llena necesitan hacer más viajes y porque, con más espacio podríamos hacer mejores tratamientos y no solo vender el aceite en bruto como lo estamos vendiendo, queremos empezar a transformar», relata Aradas, que afea al Concello que no promocione un proyecto como el Mulleres Colleiteiras, que ha sido premiado en varias ocasiones por su labor social y en el que confían empresas como Repsol e Inditex. Actualmente hay ocho mujeres trabajando en la cooperativa y recogen 250.000 litros al año, aunque esa cantidad subirá con la aportación del Consorcio As Mariñas y está pendiente de otros contratos con otras ciudades gallegas que todavía no se han resuelto.

Suscríbete para seguir leyendo