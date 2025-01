Nova Galega de Danza: tres espectáculos para bailar 20 anos

Cada unha das pezas que forman parte desta triloxía coa que Nova Galega de Danza celebra os seus vinte anos de vida naceu dun lugar diferente, aínda que todas exploran a identidade galega, desde Leira, que fala da conexión coa terra, a Berro, que «deforma» o baile tradicional ata quedarse con micromovementos e Dique, que se mergulla na historia do dique de Campana de Ferrol e das mulleres que axudaron a crealo.

«Eu levaba tempo investigando sobre as mulleres de Ferrol e aparecíame moito Mela, a Carbonera, que era unha muller que eu coñecín, unha revolucionaria no seu momento, unha sindicalista... Atopei un libro, que se chama Mulleres en feminino, que tiña cinco liñas sobre o dique, tanto me gustou que empecei a buscar máis información sobre o que sucedera no dique de Campana, que estaba dentro do arsenal de Ferrol e que foi a obra de enxeñería máis importante do seu tempo. Nel traballaron duascentas mulleres que formaron unha asociación para poder ser empregadas como cargadoras nese mundo de homes», explica Díaz, que lembra que cada dato que descubría desta historia era máis apaixonante que o anterior. Cando xa tiña toda a información e estaba completamente absorbido pola historia decatouse de que non a debía contar el, e foi entón cando falou con Marta Pazos e cando foron construíndo un equipo no que todas as integrantes son mulleres, para contar esta fazaña das ferrolás.

Aínda que estes tres espectáculos seguen en xira, na cabeza de Jaime Pablo Díaz bulen xa outras moitas ideas que poden chegar algún día aos escenarios, algunha, asegura, non tardará moito. Nestes vinte anos a compañía viviu de todo, momentos moi bos, como cando foi bailar a China, e outros peores, como cando cando a súa viabilidade perigaba.

«O outro día tiven unha reunión fronte ao teatro Colón e lembreime de que hai dez anos estaba enriba do escenario facendo unha entrevista e pensando en que tiña que pechar porque xa non podía máis, porque me sentía realmente esgotado de loitar porque costa moitísimo, sobre todo cunha compañía coma esta, que é privada, aínda que ten axudas, pero que precisa mover moita xente», comenta Jaime Pablo Díaz que, nese momento de moitas dúbidas pensou: «E se non fago isto, que fago? se é o que me gusta e o que levo facendo desde pequeno. Eu, de feito, empecei no Colón, co Rey de Viana. Por iso estou moi agradecido de poder celebrar os vinte anos neste teatro, porque me leva ao recordo de cando actuabamos cinco días seguidos en agosto, enchendo o teatro todos os días e estou feliz de poder volver aquí», conclúe Díaz.