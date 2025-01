La nulidad de las multas de tráfico Emvsa hace perder al Concello 200 juicios en un año

Durante una década, la gestión de las multas administrativas de tráfico no la realizó directamente el Ayuntamiento, sino la empresa municipal Emvsa. Pero en 2020 el Tribunal Supremo sentenció que los procedimientos sancionadores debe realizarlos el propio personal de las Administraciones públicas, y, en base a este criterio, anuló una multa tramitada por una compañía del grupo público Tragsa. Muchos de los conductores sancionados en A Coruña empezaron a recurrir, y en 2023 el Concello tuvo 206 sentencias en contra, frente a las 62 de 2022 y los 59 de 2021. La Asesoría Jurídica es clara en un informe: ese año «hubo 202 recursos» de sanciones de tráfico, que «en su práctica totalidad fueron estimados», aplicando el criterio del Supremo.

La litigiosidad de las multas del tráfico multiplicó el número de recursos judiciales durante el 2023, según el documento de la asesoría jurídica municipal. En 2022 entraron 315, y apenas 34 fueron por denuncias de tránsito, mientras que en 2023 estas últimas se multiplicaron hasta ser más de doscientas y los recursos nuevos, en total, subieron hasta los 460. También se invirtió la tendencia de victorias y derrotas judiciales de los últimos años. En 2021 en Concello tuvo 153 sentencias favorables frente a 59 desfavorables, casi el triple, mientras que en 2022 fueron 126 frente a 62, más del doble. Al año siguiente, las sentencias ganadas subieron a 177, pero sumaron 29 menos que las perdidas.

El informe de gestión de la asesoría jurídica municipal al que ha tenido acceso a este diario no incluye datos de 2024. Durante este ejercicio, probablemente, haya todavía sentencias desfavorables de años anteriores, pero al menos no se seguirán acumulando nuevas sanciones de tráfico anulables. En 2024 el Ayuntamiento remunicipalizó el servicio de multas de tráfico, si bien con retraso: la Valedora do Pobo se lo reclamó en un recordatorio de deberes legales fechado en noviembre de 2022.

Una encomienda anulada

Según refleja el texto de la Valedora do Pobo, el 24 de julio de 2013, con el Partido Popular en el Ejecutivo municipal, la Junta de Gobierno Local encargó a Emvsa el «análisis, diseño y gestión operativa del servicio de colaboración de los procedimientos sancionadores» por infracciones de tráfico. Aunque se indicaba que el personal de la empresa pública no tendría la «autoridad inherente a los poderes públicos» o el «ejercicio de funciones reservadas expresamente a funcionarios», sí debía encargarse de los procedimientos de gestión hasta su «conclusión reglamentaria».

Pero el recordatorio de deberes legales de la Valedora es claro: el caso de Emvsa es «prácticamente idéntico» al caso de la empresa pública que vio el Supremo en 2020, y el Concello debe encargarse de la tramitación de las sanciones. Esto supone una merma de los ingresos para la empresa: un documento de ingresos y gastos presentado el año pasado indica que percibió más de 381.000 euros por este concepto, sin contar el IVA, durante 2023.

