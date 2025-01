Alvedro cierra 2024 con la mitad del tráfico de mercancías fijado por Aena

El Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA 2022-2026) fija para Alvedro unas previsiones que no se han cumplido, en el caso de los pasajeros, porque los datos reales exceden a los que había calculado Aena tras la pandemia para el aeródromo coruñés y, en el caso de las mercancías, porque sus previsiones eran demasiado ambiciosas y, con 2024 cerrado, se quedan en la mitad de lo calculado. Alvedro movió el año pasado 54 toneladas de carga frente a las más de 100 que calculaba el DORA (105 en 2022 y 110, en 2026).

El documento afinó un poco más en el número de operaciones —todos los aviones que entran y salen del aeropuerto, ya sean de pasajeros o de mercancías—, ya que 2024 cerró con 14.490 operaciones, frente a las 15.902 que calculaba para 2026 y que iban aumentando con el paso de los años, ya que, para 2022 la previsión era de 12.510.

El desfase en el cálculo de los pasajeros, ya que el DORA establecía que Alvedro dejaría de ser un aeropuerto de un millón de usuarios (moviendo en 2026 solo 910.000) y cerró 2024 con 1,23 millones de viajeros, responde, según explica el presidente del comité de centro de Alvedro, Gustavo García, a que el documento se hizo tras la pandemia, pero sin tener en cuenta el buen ritmo de crecimiento que había registrado el aeropuerto, con 2019 como año histórico, con 1,3 millones de pasajeros. En 2022, el primer año del DORA, la cifra real de viajeros, 963.952, ya había superado las previsiones, no solo para ese ejercicio (con 824.727 usuarios) sino también la de 2026, que se fijaba en 910.863. La brecha se siguió ampliando en 2023, con 1,25 millones y en 2024, con 1,23 millones.

En la parte de las mercancías, García tiene claro que el descuadre viene dado de la falta de inversión en el aeropuerto para ejecutar el Plan Director y para poner en marcha una nueva terminal de carga que sea mucho más amplia que la actual, que tiene ya casi treinta años. «Se quedó desfasada hace años. Alvedro no mueve más mercancías porque la terminal de carga se quedó pequeña y no resulta atractiva a las grandes operaciones», resume el presidente del comité de centro, que incide en que las obras del Plan Director acumulan «años de retraso».

En el apartado de los viajeros, el DORA calculaba también que Alvedro se vería afectado por la puesta en funcionamiento de la alta velocidad, fundamentalmente, con las conexiones a Madrid, algo que no ha sucedido y que, según comenta García, no pasará, ya que el pasajero que usa Alvedro para ir a Madrid es mayoritariamente de un perfil «de negocios» que suele «ir y venir en el día», para el que el tren, con sus como mínimo tres horas y media de trayecto, no es una alternativa.

«Los datos de diciembre de 2024 nos hablan de que, con menos operaciones, hemos subido en pasajeros con respecto al 2023, eso quiere decir que los aviones van más llenos. Tienen una ocupación excepcional», incide Gustavo García, que defiende que el aeropuerto tiene demanda suficiente como para «llenar otra frecuencia más a Madrid y otra a Barcelona». El comité recuerda que, aunque el destino Londres-Gatwick, que opera Vueling, está teniendo unos buenos resultados, no cejará en su empeño de que se recupere la conexión con Heathrow, ya que era «un destino excepcional», por lo que suponía como nodo internacional, y así se lo harán saber al concejal de Turismo, Gonzalo Castro, en una reunión que solicitaron ayer mismo, para analizar los datos de 2024 y realizar propuestas.

El comité incide en que es importante ejecutar el Plan Director para actualizar las instalaciones del aeropuerto y para adecuarse a la demanda. La tercera fase de este plan es la que contempla la ampliación de la terminal. «Es urgente, porque la gente no cabe, está totalmente colapsada, sobre todo, pasado el filtro», recuerda García, aunque esa es la última fase, primero ha de moverse la aviación general, la escuela de pilotos y el Helimer, al otro lado de la pista y ya cuando ese espacio quede liberado, habrá que actuar en el edificio de Bomberos para seguir ganando más terreno para la terminal de pasajeros y una nueva terminal de carga. «Es imposible dar plazos, pero pensamos que no se empezará hasta 2030», dice resignado García, que cree que, si el Concello «se implica», Alvedro podría seguir creciendo con la incorporación de nuevas rutas, como podría ser Fráncfort, en compensación por la de Ámsterdam que Easyjet no ha puesto en marcha por las restricciones impuestas por el Gobierno de Países Bajos, y el refuerzo de destinos nacionales, con más frecuencias a Madrid y Barcelona y la recuperación de destinos que funcionaron bien en su día, como Sevilla o Bilbao.

