El Gobierno reclama a la Xunta que afronte las ayudas a mariscadores de la ría de O Burgo

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha enviado una carta al conselleiro do Mar, Alfonso Villares, en la que le recuerda que debe ser el Gobierno gallego el que «preste atención al colectivo que desarrolla la actividad marisquera de la ría de O Burgo» y que afronte las compensaciones económicas mientras no puedan trabajar. Desde la Xunta indican que no tienen constancia de este escrito.

En la misiva, Morán hace una cronología de los hechos, desde que empezó la regeneración de la ría de O Burgo, en noviembre de 2021, hasta su conclusión en abril del año pasado. La actuación, recuerda, tuvo un coste de «37,26 millones de euros, a los que hay que sumar 3,7 millones abonados a la cofradía de pescadores de A Coruña en concepto de las ayudas a los trabajadores por la suspensión de actividad marisquera». De hecho, asegura que «hace unos días» se efectuaron los abonos que estaban pendientes. De todo ello, insiste, se hizo cargo del Estado. «Llegados a este punto, en el momento de que la administración autonómica preste atención al colectivo que desarrolla la actividad marisquera en la ría de O Burgo». El secretario de Estado de Medio Ambiente defiende que el pago de las ayudas —hasta que el marisco alcance talla comercial y se pueda trabajar en la zona— «no se trata de una circunstancia ajena a las competencias» de la Consellería do Mar.

En otras ocasiones, el Gobierno central ha manifestado su intención de colaborar en estas subvenciones, aunque siempre ha asegurado que la responsabilidad es de la Xunta.

Los mariscadores de O Burgo siguen manifestándose periódicamente para pedir una solución.