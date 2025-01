Pancho Varona: «Me encantaría hacer una canción a mi ciudad favorita, A Coruña»

¿Qué pasó aquel 17 de enero del año 2000 en el hotel Bolívar?

Joaquín [Sabina] y yo estuvimos pasando unos días en Lima invitados por el Ayuntamiento porque iban a inaugurar un parque. Joaquín me llevó con él para cantar en el acto un par de canciones. Estuvimos alojados en el Hotel Bolívar. La noche antes del concierto, estaba en mi habitación, con la guitarra, y tuve una idea musical que me gustó, unos acordes, un ritmo de vals. Así que me acerqué a la habitación de Joaquín y lo toqué. Le gustó mucho y me dijo «quédate aquí en la habitación conmigo y vamos a empezar a hacer esta canción». Así nacieron los Peces de Ciudad.

¿De dónde salió ese título y la letra?

Pues no lo sé, pero es un título hermosísimo. En las últimas veces que estuve con él, Joaquín reconocía en sus conciertos que no estaba muy seguro de qué quería decir esa letra. Qué bueno que eso te lo diga el autor, es increíble, ¿no? Yo creo que es una sucesión de imágenes hermosas, de un viaje por la vida, pero no sé exactamente qué significará. En mi casa tengo algunos cuadritos que hizo Joaquín de los Peces de Ciudad que son muy hermosos.

Han pasado 25 años, ¿qué ha cambiado desde entonces?

Los Peces siguen vivos para empezar, que es una cosa muy importante. Son ya mayorcitos, pero siguen vivos. Ha cambiado todo mucho, pero al mismo tiempo todo es igual, la canción sigue siendo la misma, y cada vez tiene más versiones. He escuchado cantar esa canción a Pablo Alborán, a Pablo López, a Rosalén, a Zahara, a Ana Belén y, por supuesto, a Joaquín. Somos 25 años más mayores, pero yo sigo con más energía que nunca y más feliz que nunca. Parece que Joaquín se embarca en su última gira. Han pasado muchas cosas en estos 25 años y la mayoría, el 99%, muy buenas.

¿Por qué A Coruña como escenario para celebrar este momento?

Porque A Coruña es el lugar más especial que hay en el mundo para mí. La llevo en el corazón. Cuando murió mi padre, yo tenía ocho años recién cumplidos y tenía familia en A Coruña, así que mi madre, que enviudó con 40 años, nos mandó ahí a mi hermana y a mí con mis primos para que nosotros no viéramos lo mal que lo estaba pasando. Pasé todos los veranos allí hasta los 18 años. Es la ciudad en la que he crecido. Es mi segunda casa y a veces mi primera casa. Toda la zona de la plaza de España, San Agustín, María Pita, La Hípica, la calle de la Torre o Panaderas era mi barrio. Entonces decidí elegir el lugar más especial de mi vida para celebrar el 25 aniversario de Peces de Ciudad. Madrid ya me cansa, me aburre. Yo vivo en las afueras, no piso casi el centro, porque me parece que está excesivamente saturada de todo. Pero A Coruña sigue siendo A Coruña. Me voy allí cuando tengo que celebrar algo íntimo y bonito.

Y tocará en el Playa Club.

Claro. Yo tengo dos lugares de referencia: el Playa Club y el Garufa. Son mis casitas. En el Playa Club, siempre recuerdo que, si me doy la vuelta mientras toco, veo Riazor, la playa, el mar... Es maravilloso.

¿Es clave reivindicar el papel de las salas?

Sí. Además, ahora en España estamos pasando una época muy festivalera. Yo apoyo los festivales, pero siempre que no perjudiquen a las salas, que es donde nacen las bandas, las canciones, los discos, los proyectos, donde uno decide hacerse músico o donde uno de repente escribe la letra de una canción.

A ver si de este nuevo viaje a A Coruña va a salir una nueva canción...

(Ríe) Ojalá, ojalá. La verdad es que últimamente estoy activo, estoy sacando de los cajones canciones que tenía un poquito olvidadas, que hice hace muchos años, y estoy volviendo a escribir cosas nuevas. Cualquier tema es bueno, pero me encantaría hacer una canción a mi ciudad favorita, A Coruña.

