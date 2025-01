Primera empresa cultural en el seno de la Universidade

Es fácil relacionar el término spin off, a priori, con el ámbito científico y tecnológico. Algo de base tiene: hasta ahora, lo normal era que las empresas surgidas al ámbito de las instituciones académicas estuvieran adscritas a las ramas de la ciencia o la tecnología. La empresa Artefacto Arteducación, nacida directamente de la Facultad de Educación, rompe con esa tendencia. «Somos la primera de la Universidade da Coruña del ámbito de las Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. Fuera de la UDC no estoy seguro, pero me parece raro que haya más. Ya se han puesto en contacto compañeros de Madrid o Valladolid para preguntarnos cómo se hace», cuenta José María Mesías, profesor del área de Didáctica de la Expresión Plástica y coordinador do Grupo de Investigación en Procesos Artísticos Contemporáneos, Patrimoniais e de Mediación Cultural en Contextos Educativos.

De este grupo de investigación surge esta empresa pionera en su ámbito y objetivo dentro de la Universidade y que da continuidad a la labor que el grupo ya venía haciendo desde la Facultad desde 2016: convertir el conocimiento extraído de sus investigaciones en algo transferible a la sociedad. Hasta este momento, lo hacían a través de convenios con administraciones públicas o fundaciones, pero ahora, con su nueva constitución, pueden profesionalizar y agilizar este paso intermedio. «Nosotros, en nuestros proyectos, investigamos sobre distintos ámbitos. En el último trabajamos sobre los derechos humanos y los efectos educativos con artistas contemporáneos. Posteriormente, generamos transferencia a través de una exposición, un programa de formación para docentes o un proyecto artístico», cuenta Mesías.

Este último proyecto impulsado hasta ahora por el grupo de investigación, ahora ente empresarial, fue La táctica del colibrí, una muestra que profundizaba en la relación entre activismo educativo y derechos humanos de la mano de iniciativas como la Escuela Libre de Cerámica de Sargadelos; que la Fundación Seoane expuso durante varios meses en 2024 y que representaba la conexión entre lo que se investiga en las aulas y la sociedad que aguarda fuera, a veces, ajena a este conocimiento que se genera en los campus. «A través de esta spin off seguiremos con la mediación cultural y artística y los proyectos educativos y curatoriales en museos. Ahora se nos abre un mundo de posibilidades porque podemos concurrir a convocatorias de nuevos proyectos enfocadas a spin off a las que hasta ahora no podíamos entrar», cuenta el coordinador del proyecto.

El objetivo de esta empresa, es seguir generando esta transferencia de conocimiento a través del desarrollo de proyectos arteducativos, prácticas curatoriales y de mediación artística, educativa y cultural. Además, la spin off ofrecerá formación y capacitación en estos ámbitos, como puente entre academia y sociedad y con la divulgación de la cultura científica como puntal. También sirve para abrir nuevos horizontes para seguir creciendo como proyecto académico. «Es una puerta que se abre para conseguir financiación para seguir investigando. Ahora tenemos en el punto de mira cómo conseguir llegar a proyectos europeos a través de la spin off. Realmente es difícil crear una desde cero en nuestra área, porque tienes que tener proyectos previos, pero en nuestro caso, los tenemos», añade José María Mesías.

