El tiempo en A Coruña: el sol reina pero apenas calienta

El sol inunda el mapa del tiempo y no solo en la previsión meteorológica para hoy en A Coruña sino para todo lo que queda de esta semana. Es el gran protagonista junto con el frío. Hoy no se habla de otra cosa. Y así seguiremos hasta el domingo. Ese día llegan cambios pero hasta entonces veremos pocas nubes y los termómetros apenas se moverán con respecto a los valores registrados durante los últimos días, que están en sus valores más bajos en lo que va de invierno. Toda Galicia se sitúa en una posición marcada por el predominio del anticiclón, así que las altas presiones garantizan la continuidad de este tiempo muy estable, seco y soleado pero frío que arrastramos ya desde el pasado fin de semana, y la situación no va a cambiar, como decimos, hasta el domingo, cuando sí se espera un incremento de la nubosidad y de las probabilidades de lluvias. Ahí también se recuperarán un poco los termómetros. Pero para eso aún faltan varios días.

De momento hoy jueves 16 y mañana viernes 17, lo que tenemos por delante es más de lo mismo: sol y temperatura máxima de 15 grados. La mínima prevista hoy baja a solo 4 grados y mañana se situará en 7 grados. El frío deja heladas en el interior y registros muy bajos en todos los medidores de las principales ciudades gallegas. Los valores previstos para este jueves son los siguientes:

Santiago 2°C 16°C

Ferrol 5°C 16°C

Lugo -1°C 14°C

Ourense 0°C 16°C

Pontevedra 2°C 17°C

Vigo 8°C 16°C

EL TIEMPO ESTE FIN DE SEMANA

¿Y cómo vienen el sábado 18 y el domingo 19 de enero? ¿Qué tiempo hará este fin de semana?

Meteogalicia avanza que el sábado será también un día con protagonismo del sol, aunque no descarta un cierto incremento de la nubosidad hacia el final de la jornada, y ya para el domingo se confirma la retirada de la influencia anticiclónica, así que la semana terminará con A Coruña bajo un creciente influjo de las bajas presiones y un aumento de las probabilidades de lluvia ya durante la jornada dominical. Esta será también la tendencia de cara a los primeros compases de la próxima semana, aunque previsiblemente este giro hacia un tiempo más inestable, gris y lluvioso durará apenas tres días, ya que, si se cumple la predicción adelantada por Meteogalicia, el lunes día 20 y el martes 21 necesitaremos paraguas en algún momento, pero a partir del próximo miércoles, día 21, A Coruña volvería de nuevo a una situación marcada por tiempo más estable, seco y soleado. Más información.