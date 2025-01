El Concello prevé destinar un 18% más a fiestas y espectáculos

El Consejo Rector del IMCE, entidad que gestiona fiestas y conciertos, se reunió de urgencia este jueves para aprobar la propuesta del Gobierno municipal para aumentar un 18% los presupuestos del organismo en 2025. La medida salió adelante con dos votos de los representantes del Ejecutivo local, la abstención del PP y el voto en contra del BNG. La propuesta no está aprobada aún, ya que ha de incorporarse a los presupuestos municipales que están pendientes de someterse al dictamen del pleno. El BNG dijo que no los apoyará y los socialistas no pactarán con el PP, por lo que se encamina hacia la cuestión de confianza.

Además de las fiestas, el IMCE gestiona el Coliseum de A Coruña y la dirección de los auditorios y actividad cultural del Ágora, Fórum, teatro Rosalía y teatro Colón. Si sale adelante, el presupuesto del IMCE será de 8.598.000 euros, lo que supone un 18,54% más respecto a los 7.253.000 de 2024.

Según el informe económico-financiero, el aumento de la partida para las «fiestas populares y festejos» sube un 25%, pasando de los 3.458.062 euros de 2024 a los 4.328.017 de 2025. El aumento destinado a la «promoción cultural» pasa de 1.775.787 a 1.839.370 euros, lo que se traduce en un 3,5% más.

El mayor importe del presupuesto [más de seis millones de euros] es el que pertenece a los gastos destinados a pagar el caché de los artistas y los contratos de los servicios. Sube un 2%. «El Concello busca de esta manera reforzar la programación cultural de la ciudad con las dotaciones adecuadas para este fin», señaló el concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro. Otro apartado que aumenta su presupuesto son los créditos para arrendamientos y cánones, que pasa de 581.000 a 1.100.906, 43 euros, un 89% más.

El Concello de A Coruña explica que esto se debe al incremento de precios del alquiler de material para la producción de eventos [en el año 2024 los créditos definitivos superaron los dos millones de euros]. Los gastos de materiales y suministraciones también tienen un incremento del 2%.

El BNG, que votó en contra, critica la propuesta por «aumentar las partidas para fiestas en detrimento del cuidado a la cultura base, la cultura producida por el talento local». El Partido Popular, que se abstuvo, pide que «las partidas sociales para el presupuesto municipal aumente en el mismo porcentaje que para fiestas».

Nueva directora del Ágora

En lo que respecta al personal, destaca la intención de cubrir el puesto de dirección del IMCE, que lleva dos decenios vacante. También se cubrirá en el segundo trimestre la dirección del Colón, tras la marcha de Bettina Koolhaas. Por su parte, el Centro Ágora tiene nueva directora, María Esperón. La otra vacante es para jefe técnico de mantenimiento y habrá otras plazas de promoción interna.