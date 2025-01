Plantón del Gobierno al inicio de obra de 50 pisos de la Xunta por «falta de respeto»

La conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, visitó la parcela de Xuxán en la que el Gobierno gallego ha empezado la obra de un edificio de 50 viviendas sociales que dudará año y medio. El Gobierno gallego pondrá 8,4 millones, y otros 2,4 provienen de fondos europeos de recuperación tramitados por el Estado. El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, tenía previsto acudir, pero anuló la visita, según afirma la Delegación, porque la Xunta no le dio posibilidad de intervenir en la presentación de una «actuación financiada, en parte, con fondos del Plan de Recuperación del Gobierno».

Siempre según la Delegación, el Gobierno gallego no les invitó, y solo les mandó un convite cuando le preguntaron el miércoles, pero el jueves «nos comunican que el Gobierno no tiene intervención», por lo cual decidieron no acudir. La representación del Estado lamenta «la actitud, las formas y la falta de respeto institucional» de Vivenda, y Blanco indicó que ayer «el Gobierno de España transfirió a la Xunta más de 500 millones» en materia de vivienda.

No es el primer desencuentro por las obras autonómicas de Xuxán (donde ya ha entregado 40 viviendas de alquiler social, y proyecta otras 104). En octubre la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, visitó una de las obras y reclamó más colaboración de la Xunta en la promoción de vivienda pública. Allegue señaló que el proyecto que visitó estaba promovido por la Xunta con fondos de la UE.

Al acto sí acudió el concejal de Vivienda, Francisco Díaz Gallego, y Allegue destacó que la relación con el Ayuntamiento para conseguir más suelo urbano donde realizar vivienda protegida es «muy buena». También estuvieron la delegada territorial de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, y el secretario general de Vivienda y Urbanismo, Heriberto García Porto.