Las autoescuelas de A Coruña rechazan que un tutor legal enseñe a conducir: «Es un peligro»

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) planteó hace unos días en un informe la posibilidad de que tutores no profesionales pudieran enseñar a conducir, como ya ocurre en otros países como Estados Unidos, después de que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska abriera la puerta a esta posibilidad: «Lo estamos estudiando y lo estamos valorando, evidentemente, para poder tomar una decisión al respecto», dijo. De esta forma, los padres, hermanos o amigos podrían ejercer de profesores de autoescuela. El objetivo del organismo es reducir costes y mejorar la formación. Entre las sugerencias de la CNMC están otras cuestiones como facilitar los trámites con la Dirección General de Tráfico (DGT) o simplificar los requisitos para ser profesor de autoescuela, pero la medida que más preocupa al sector es sin duda la de que se permita conducir a personas sin experiencia sin un profesional: «Es un peligro», dicen de forma generalizada.

«¿Tú te montarías en un coche con una persona sin carné?», se pregunta José Llano, uno de los responsables de Autoescuela Llano. El formador no se muestra contrario a que estos tutores enseñen a conducir, pero cree que es necesario que los alumnos «pasen primero por una autoescuela para que tengan una base antes de salir a la carretera».

Siguiendo la estela de EEUU

Esta medida se importa de países como Estados Unidos [Allí se introdujo en la década de los años 90]. José Llano señala que han tenido alumnos de este país que vienen con el carné pero es necesario «inculcarles todo de nuevo» por su bajo nivel. En esa línea habla Carlos Iglesias, de Autoescuela Copaco: «Allí no les exigen nada. Cualquier se saca el carné y hay una gran siniestralidad». El bajo nivel en comparación con España se extiende a otros países de América: «Tengo una alumna peruana que tiene el carné, ha hecho más de diez prácticas y todavía no está para circular», afirma el instructor José Llano.

En España, el nivel de exigencia ha cambiado con los años: «Antes con un mínimo te daban el carné, pero ahora no», explica Eduardo Pol, profesor de la Autoescuela Marte. Además de la dificultad que tendrían los alumnos a la hora de examinarse, existiría un riesgo en el proceso para el resto de conductores: «Si nosotros no tuviéramos doble mando tendríamos muchos accidentes», explica la directora de la Autoescuela Oza y vicepresidenta del sector en A Coruña, Silvia Vázquez. La formadora señala que «hay miles de situaciones peligrosas [incluso en un mismo trayecto según distintos factores], que desde fuera no se ven». Carlos Iglesias apunta que uno de los grandes riesgos se da cuando los alumnos «aceleran por error en vez de frenar». Al no tener el acompañante un pedal para parar el coche, esto podría provocar un grave accidente.

Factor económico

Uno de los factores para impulsar esta medida está en el coste de la autoescuelas y los bajos ingresos que tienen cada vez más los jóvenes, que son los principales usuarios de las mismas. El alta coste de las prácticas, de las tasas y la posibilidad de que estos se incrementen en caso de suspender el práctico provoca que cada vez menos personas se decanten por sacarse el carné a una edad temprana. Silvia Vázquez defiende que en otros sectores como «la mecánica o la fontanería la mano de obra es mucho más cara que en una autoescuela y lo tenemos normalizado». Eduardo Pol señala otro aspecto que acabará influyendo y del que no se está hablando tanto, el de los seguros: «Tendrán algo que decir, porque van a querer cobrar más si el coche lo coge una persona con carné. Actualmente ya le cobran más dinero a una persona que es conductora novel».

Aún así, las autoescuelas reivindican su labor a la hora de formar como uno de los factores que decantaría la balanza a su favor en caso de que esta medida se apruebe en un futuro: «Creo que al final no nos afectaría tanto, porque la gente querría seguir haciendo prácticas», expone Carlos Iglesias, mientras que Eduardo Pol añade que «la sociedad valorará nuestro servicio y si no mira solo el dinero, se decantará por la calidad que ofrecemos».