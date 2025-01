Los comerciantes de A Coruña piden ayudas para revitalizar los bajos «todos los años»

A finales de 2022, cumpliendo un pacto entre Marea Atlántica y el PSOE, el Concello puso en marcha un programa de tres millones de euros para revitalizar los bajos comerciales de la ciudad. La iniciativa llevó como nombre Mover os Baixos, y, además de compras directas de locales por parte del Ayuntamiento y la creación de un banco municipal de bajos en alquiler, incluía subvenciones para negocios y ONGs situados en la ciudad, sobre todo si se situaban en un bajo antes vacío. Desde la Federación Unión de Comercio Coruñesa (FUCC) aplauden la idea, pero reclaman «que sea constante» y que salgan ayudas «todos los años».

La línea de subvenciones estaba dotada con 900.000 euros, en su mayoría para pymes y autónomos, pero con otros 100.000 euros para ONGs. Se concedía una ayuda a fondo perdido de 3.000 euros para quienes hubiesen iniciado una actividad entre el 1 de enero de 2022 y el 30 de junio de 2023 en el municipio, y si el perceptor justificaba que el local en el que se encuentra llevaba «vacío de modo continuado desde el 1 de enero de 2021», se podía llegar a los 6.000. El dinero iría para subvencionar gastos como el alquiler del local, que debía estar situado en bajos o entreplantas.

De acuerdo con la Memoria de Gestión municipal de 2023, la mayoría del dinero quedó sin entregar. Se presentaron 127 solicitudes (en realidad 121, ya que seis de ellas fueron duplicadas), pero 98 fueron desistidas o desestimadas, por lo que solo se aprobaron 23. Cada solicitante recibió, en promedio, unos 2.100 euros, por lo que el importe total quedó en menos de 49.000. El Gobierno local no respondió a las preguntas de este diario sobre los motivos de los rechazos.

Para José Luis Boado, presidente de la FUCC, la idea fue buena, pero hay que «hacerlo bien». Pide que haya convocatorias continuada en las que se faciliten los trámites y se haga «mucho más fácil el acceso», además de asegurarse que los perceptores presentan un «proyecto a futuro». Boado reclama extender este programa «puntual» en el tiempo y también «fomentar la movilidad y seguridad en zonas de afluencia comercial» como forma de ayudar al pequeño negocio.

Sin locales comprados

El proyecto de comprar bajos vacíos tampoco fructificó. El Concello reservó un millón de euros para este fin, con el objetivo de dedicar los espacios a alquiler asequibles o servicios municipales, pero apenas hubo interés. Cuando acabó el proceso para recibir ofertas, en marzo de 2023, solo se había presentado un establecimiento.

Y, al año siguiente, Contratación Municipal resolvió excluirlo porque no cumplía los requisitos exigidos. El local, situado en la zona de Falperra, no tenía la longitud mínima de escaparate, había demasiado desnivel con la vía pública y los aseos no estaban reformados para cumplir la normativa de accesibilidad. No se volvió a sacar un nuevo concurso para adquirir locales.