¡A Juanito, un amigo del alma!

El viernes pasado nos dejaste. La noticia fue un golpe de los que marcan y nos sitúan en la vida, aunque muchas veces nos olvidamos o no lo queremos ver, la realidad nos recuerda la fragilidad de la misma. Un montón de recuerdos y emociones me invadieron ante la incredulidad y la pena de un momento que me resistía a creer. Desde niños en la Carrera, en los Jesuitas, los días de juventud en el Náutico, hasta hoy y siempre fuimos, somos y seremos amigos y, como yo, doy fe de la inmensidad de amigos que tienes y que también sienten tu partida. Demasiado joven para irte Juanito, pero la vida nos lleva por estos caminos.

Definirte o describirte es imposible en un texto. Alguien único con un extraordinario carácter y capacidad para las relaciones humanas y un concepto de la amistad fuera de lo común, propio de las personas con un don natural o inteligencia emocional que te llevó a brillar con luz propia en lo profesional y personal. Amigo de tus amigos, simpático, cariñoso y alegre en cualquier situación o lugar, siempre nos llenabas con tu presencia, dispuesto a escuchar y a solucionar problemas sin por ello dejar de disfrutar de la vida. Pocas personas nacen con un talento natural como tú para entender la vida y la amistad sincera y noble. Atrás quedamos centenares de amigos de cualquier parte, lugar o condición porque para todos eras y eres Juanito. Con ello, al pronunciar tu nombre nos entendemos y queda todo dicho.

Sería imposible nombrarlos a todos y por ello pido disculpas, pero me permito la licencia de nombrar a alguno de nosotros como Quique y Kako Vilariño, Manolo Lema, Luis de la Cruz… son cada uno y muchos más muestra de los diferentes grupos o pandillas de las que formabas parte, pero todos con el vínculo común de ser amigos. Permanecerán en nuestra memoria recuerdos y celebraciones como tu boda o tu cincuenta cumpleaños en La Cabana, lugar especial para ti. Todos, cuando te recordemos, estoy seguro de que cada uno a su manera, sentiremos la misma emoción, orgullo y alegría de haber sido, y seguir siendo, amigo del alma. Hasta siempre Juanito.

A tu familia, tu hermano Santi y especialmente a Marta tu mujer e hijos Marta y Gonzalo, templanza y un abrazo enorme, inmenso tal como era él.