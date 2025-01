«Sé que es un riesgo cantar en catalán, pero creo que vale la pena»

¿Cómo de fácil o difícil es despedirse de un disco?

La verdad es que te despides del disco cuando lo acabas de grabar. Cuando un músico acaba de grabar un disco, se desentiende de él. En mi caso, porque hay muchas emociones ahí. Además, cuando estás grabando, escuchas una misma canción un millón de veces, así que acabas muy harto. También te recuerda a cómo eres tú al componerlo, porque hay muchas emociones a flor de piel. Esas canciones reviven en el directo y es cuando las conviertes en una especie de celebración. Para mí es como una noche de karaoke y copas. Es algo muy divertido.

En este fin de gira, imagino que también tienen la mente en el nuevo disco, que ya están grabando y será en catalán. ¿Hay fecha para que salga a la luz?

Nos falta una semana para acabarlo. Tenemos que grabar una canción, una de las mezclas, y lo tendríamos listo para primavera de 2025. Ahora nos vamos a despedir con algunos conciertos. Además del de A Coruña, hay otros dos importantes, en Madrid y Barcelona. Pero estoy ya pensando en cómo será la portada del disco, cómo será el título, que aún no lo tenemos, y todas esas cosas.

¿Cómo es ese proceso?

Como de la composición me encargo yo, también un poco del concepto del disco. A medida que voy haciendo canciones, voy desarrollando un concepto. Hace años que tenía ganas de cantar en catalán y supongo que hemos llegado a un momento del grupo que, sinceramente, nos lo podemos permitir porque ha ido bien el disco y porque ha ido bien la gira y tenemos para vivir. Eso te permite lanzarte un poco al vacío. Sé que es un riesgo hacerlo en catalán, pero creo que vale la pena o, al menos, mi corazón y mi pecho lo necesitan, porque me noto que se me abre el pecho cuando canto en catalán. Y ojalá un día podamos hacer una canción en gallego. Eso sería fantástico.

En esta gira están recuperando canciones de su etapa en inglés. ¿No hay ningún periodo del que se avergüencen o que ya no forme parte de ustedes?

No, porque no pienso en el concepto de idiomas. Yo no puedo vivir sin la música cantada en italiano, por ejemplo, o en francés o en portugués, o en sitios más lejanos, en chino. No pienso en términos de idioma cuando pienso en la música en general y menos en mi grupo. Estoy muy orgulloso de los discos que hicimos en inglés y me flipa cantar en inglés. Así que, de vez en cuando, recuperamos algunas canciones antiguas. Lo que sí que ya no me veo es escribiendo en inglés porque me veo más limitado y también porque ya lo he hecho.

¿Qué canción le emociona cantar en directo?

Feelin’ Down, que es del primer disco. En el público ves a gente que ya viene con sus hijos, que nos acompañan desde hace más de 25 años, y están en plan familiar y cantan una canción en inglés que se llama Feelin’ Down, que era la canción de su juventud o que la escucharon cuando se casaron. Eso me emociona. Por eso cuando a veces alguien levanta la ceja porque algún grupo español canta en inglés, siempre me acuerdo de que yo lo hice y compuse canciones en inglés de las que ahora estoy súper orgulloso. La música es música y no tiene idioma. Mi consejo desde mis 50 años y de alguien que lleva mucho tiempo haciendo canciones que si tienes la posibilidad de hacerlo en varios idiomas, ¿por qué no? Trato los idiomas como si fueran instrumentos, cada uno suena diferente.

¿Dentro de sus canciones también hay viajes y experiencias?

Sí. Las canciones que hago son pequeñas autobiografías. Son como entrevistas que me hago a mí mismo y estas se acaban convirtiendo en canción. Cuando estoy en sociedad, me cuesta un poco hablar o me da un poco más de timidez y no acabo de hilar bien los pensamientos, pero en las canciones sí que me explico mejor.

¿Y qué otras músicas escucha?

De todo. Cuando era pequeño, en casa, mis padres escuchaban mucha música clásica, mucha ópera alemana e italiana. El otro día, por ejemplo, me llevé a mi hermana a ver Madama Butterfly de Puccini en el Liceo. La música clásica siempre ha estado ahí. También, obviamente, los grupos que escuchaban mis padres, desde Serrat a los Beatles. A mí escuchar a los Beatles a los cinco años me impactó mucho. Desde ahí, no paro de descubrir cosas y de comprarme vinilos. Soy de los que compran vinilos y de los que compran compact discs, que son más raros ya. Como tengo manos, me gusta tocar las cosas que leo y escucho. Más allá del romanticismo, hay una cosa de salud mental.