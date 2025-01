Radio Taxi hará un paro en A Coruña el miércoles 29 por la subida de los seguros y Tele-Taxi lo estudia: "Hay compañeros parados"

Radio Taxi se unirá el miércoles de la próxima semana, día 29, al paro que los taxistas de todo el país van a realizar en protesta por el aumento de las pólizas de seguros, y Tele-Taxi, la otra asociación de la ciudad, lo decidirá estos días tras un una reunión de la federación gallega. Pero desde ambas asociaciones reclaman a las Administraciones que medien ante un incremento de precios que ha duplicado o triplicado lo que pagan. Según explica Antonio Vázquez, presidente de Radio Taxi, "hemos tenido compañeros más de un mes parados por no tener aseguradora".

El líder de la asociación explica que harán una parada entre las 11.00 y las 13.00 horas, "quitando servicios de urgencia o alguno especial", y se concentrarán en la zona del Millenium, O Portiño y Os Rosales. La subida de seguros, explica, empezó hace "año y medio", y gente que pagaba 1.500 o 2.000 euros anuales en 2023 ahora está abonando "siete u ocho mil", mientras que otras compañías "no te aseguran". "Hay gente que no ha dado un solo parte, que cambia de vehículo y no le renuevan", afirma, lo que les impide trabajar, ya que el seguro es obligatorio para trabajar. "Somos un servicio público, tenemos que estar en la calle", reivindica.

Ricardo Villamisar, presidente de Tele-Taxi, explica que cuando quieren asegurarse "nos encontramos conque nos dan una propuesta de pagar 8.000 o 9.000 euros, es inviable; me enteré de que un compañero está pagando 7.500 euros a terceros, y nos están asegurando coches a 3.600 euros a terceros y sin asistencia". Señala que hay que "hacer algo" y "dar visibilidad al problema", ante la "ciudadanía y la Administración", de lo que considera un "abuso desproporcionado". El Consorcio de Compensación de Seguros, indica, depende del Ministerio de Asuntos Económicos, por lo que el Estado tiene "mucho que decir". "Llevamos soportando esto dos años", critica Villamisar, que pide que "nos dejen trabajar", pues aunque los taxis llevan circulando décadas "nunca hemos tenido este problema" de precios disparados.