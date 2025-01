Cruzada contra los coches mal aparcados en el ‘cole’ de Visma

Familias de los estudiantes del colegio San Pedro de Visma exigen al Concello una solución para el caos de tráfico que se forma a diario a las puertas del recinto. Se quejan de que hay coches que estacionan en la calle Lagares, en una zona en la que no está permitido hacerlo y que eso dificulta y condiciona el tráfico sobre todo en las horas de entrada y de salida del centro.

Hace unos días, la Policía Local acudió a este punto y retiró algunos de los vehículos que interrumpían el tráfico, pero, según explica la vocal de la Asociación de Nais e Pais, Begoña Abel, este es ya «un tema recurrente» desde hace varios años.

«La calle Lagares tiene carril de subida y de bajada. Hay un margen que tiene acera y otro que no, que son fincas, en este lado está prohibido aparcar, pero es de esos sitios en los que, aunque no se puede, la gente aparca por costumbre. Nuestro problema es que hasta ahí tienen que llegar los buses escolares. Las familias lo que hacemos es ponernos muy pegados a la derecha para que el bus nos pueda adelantar por la izquierda y pueda maniobrar. Desde hace unos días, la Policía Local viene a primera hora, multa e incluso se lleva algún vehículo. A mediodía, sin embargo, no», explica Begoña Abel, que denuncia que, si los coches se quedan aparcados durante todo el día, no permiten que el tráfico fluya de manera normal y menos en los momentos de más actividad en el centro.

«¿Qué pasaría si tuviese que pasar una ambulancia a las dos menos cuarto? No podría, sería misión imposible. Habría que buscar una solución, está bien que multen a quien está mal aparcado, pero podrían habilitar un horario para la recogida de los niños, porque el centro no tiene plazas suficientes para que todas las familias que van en vehículo privado a recoger o a dejar a los niños puedan aparcar dentro», relata la vocal de la asociación de madres y padres, que comenta que hay personas que dejan el coche en doble fila y otras que aparcan más lejos, recogen a sus pequeños y se van.

«El caos es más por los coches aparcados todo el día, porque las familias solo vamos allí quince minutos por la mañana y otros quince por la tarde. Hay ocasiones en las que el bus tiene que subirse a la acera para maniobrar porque hay coches aparcados donde no se debe y eso es muy peligroso», denuncia Begoña Abel, que plantea que el Concello, además de multar y hacer cumplir la prohibición de aparcar, habilite una franja de media hora —que coincida con las entradas (de 8.45 a 9.15) y salidas (de 13.45 a 14.15) del centro— en la que las familias de los escolares puedan parar y dejar y recoger a sus pequeños con seguridad. La asociación solicita también la instalación de una barandilla en la acera para mayor seguridad de los peatones.

Suscríbete para seguir leyendo