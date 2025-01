El BNG reclama más medios para los alumnos migrantes del Agra

El BNG ha llevado al Parlamento gallego la situación del insituto Agra del Orzán, que, deuncia la formación, sigue careciendo de un número suficiente docentes especializados en Pedagogía Terapétutica para atender al alumnado migrante «que no domina el gallego ni el castellano», lo que choca, advierten, con su derecho a la educación. El BNG recuerda que instó al Gobierno gallego a crear grupos de adquisición de competencias lingüísticas, lo que, lamenta, no ha sucedido. En el instituto del Agra do Orzán hay estudiantes de 20 nacionalidades y cuenta con 75 alumnos con necesidades específicas, y solo dispone de un profesional de Pedagogía Terapéutica.