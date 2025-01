La Fiscalía no recurrirá la sentencia del caso Samuel Luiz, según confirman hoy fuentes del gabinete del Ministerio público. El plazo para presentar recursos a la sentencia del crimen de Samuel Luiz expiraba hoy, aunque algunas de las defensas y, al menos, la acusación popular han solicitado los vídeos de las últimas sesiones del juicio, para revisar bien las pruebas antes de presentar un escrito con sus alegaciones. Es por ello, por lo que, en estos casos, el plazo se vio interrumpido y las partes contarán con más tiempo para poder formular sus recursos, ya que, hasta que no se les entreguen las imágenes no entregarán sus escritos.

Si bien las defensas de Alejandro Míguez, Kaio Amaral, Alejandro Freire y Diego Montaña anunciaron desde el primer momento que iban a apelar para intentar reducir las penas de sus clientes; tanto la Fiscalía como la acusación popular y la familia de Samuel explicaron, tras conocer el fallo, que estudiarían bien el contenido de la sentencia antes de pedir que se revisase. Hoy se ha confirmado que el Ministerio fiscal no va a recurrir finalmente el fallo.

Preguntada por este diario, la Fiscalía ya había avanzado que esperaría a este jueves para revelar si presentaría alegaciones a la sentencia. El abogado de la acusación popular, Mario Pozzo-Citro, adelantó a este diario que él también había solicitado grabaciones del juicio de las que carecía, de modo que su plazo se había interrumpido. Fuentes del proceso apuntaron a que, probablemente, las acusaciones consensuarían la estrategia a seguir, es decir, acordarían si presentarían o no recurso a la sentencia.

Europa Press

Las penas que han recibido los condenados son casi máximas para los delitos juzgados y, en cuanto a la absolución de Catherine Silva, fuentes jurídicas consideran que es casi inamovible, ya que plantear una apelación contra su exculpación sería hacerlo no contra la sentencia, sino contra la decisión del jurado popular, que consideró que ella no había actuado en colaboración con los demás en el asesinato de Samuel aquella madrugada del 3 de julio de 2021.

Diego Montaña ha sido condenado a 24 años de prisión por asesinato con agravante de discriminación; Alejandro Freire, a 20 años por asesinato; Kaio Amaral, a 17 por asesinato y tres y medio por robo y Alejandro Míguez, a diez al ser considerado cómplice de asesinato.