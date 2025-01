«Los psicópatas se sienten a gusto en las finanzas y en la política»

Vicente Garrido presenta su último libro, El psicópata integrado en la familia, la empresa y la política. Claves para neutralizarlo, en el Sporting Club Casino (Rúa Real, 83), hoy, jueves, a las 20.00 horas.

¿Cuándo descubrió que lo suyo era estudiar la mente de los inadaptados sociales?

Cuando empecé mis estudios de Psicología en la Universidad de Valencia lo hice con el propósito de intentar comprender lo que había detrás de los personajes que poblaron mi mente como lector y espectador cinematográfico, los cuales solían ser los más interesantes: era el Dr. Moreau, el asesino de Psicosis, el misterioso Dorian Gray... Al mismo tiempo siempre me sentí inclinado a desarrollar una vertiente práctica, porque conocer esa realidad oscura debía de servir para intentar evitar que la maldad no prosperara, lo que me llevó al ámbito de la educación.

Para adentrarnos en el tema, ¿qué es la psicopatía?

La psicopatía es un modo de ser (un trastorno de personalidad que no exime de actuar con arreglo a lo que dicta la ley) en el que hay una profunda deficiencia en la conexión emocional con los demás, de modo tal que estos se convierten en medios para sus fines. El psicópata no tiene conciencia; vive en su mundo interior, con el fin de obtener el control y el poder allí donde vive. No ama a nadie; no se siente comprometido por ningún principio moral. Finalmente, tiene una capacidad desarrollada por la práctica desde joven de engañar y manipular, y puede ser violento cuando lo precisa para conseguir sus fines.

Cuando se habla de psicópatas, uno suele pensar en crímenes atroces y asesinatos violentos, pero usted señala que el perfil más habitual puede estar cerca nuestro, hasta en nuestra propia casa, como el caso de Gisèle Pelicot.

Sí, el caso Pelicot es un excelente ejemplo de psicópata integrado porque fue capaz de cometer la violación sistemática de su mujer con gran placer y eficacia. Todo lo que ha dicho en el juicio (que sufrió abusos de pequeño y eso creó en él esa terrible compulsión, que lamenta profundamente lo sucedido, etc.), son mentiras pensadas para que el público no lo vea como lo que es, un criminal que no dudó en sacrificar a toda su familia para disfrutar del poder que él anhelaba al dar satisfacción a su fantasía sexual desviada.

¿Qué características puede darnos para que uno esté alerta de estas personas? ¿Cómo podemos descubrirlos?

Lo primero es comprender lo que es la psicopatía, que más allá de los casos extremos del cine del asesino serial y similares, es una realidad, no una ficción. Lo siguiente es comprender que tenemos un sistema de vigilancia innata que nos protege de ellos si sabemos utilizarlo, donde lo fundamental es saber observar cómo actúa y no cómo dice que actúa; y si logramos una cierta dosis de objetividad veremos que hacemos generalmente su voluntad; que renunciamos a nuestras metas por las suyas, que nuestra vida emocional y espiritual se va angostando en su compañía, que perdemos la vitalidad de vivir. Y, muy importante, hemos de buscar ser honestos mediante una introspección, y hacernos preguntas incómodas.

¿Las redes sociales han ayudado a cambiar el comportamiento de este tipo de personas?

Las redes sociales les han dado la oportunidad de conectarse de forma instantánea por miles, sino millones, y así podemos ver cómo se juntan para expandir pornografía, gestionar el crimen organizado o, mostrar todo su odio atacando a determinados grupos o instituciones que provocan su ira.

¿Hay alguna profesión en la cual los psicópatas se sientan más a gusto? ¿Por qué?

Las finanzas y la política. La primera permite disponer de poder y mando; si eres astuto y has podido estudiar, si tienes una buena capacidad de engañar y manipular, puedes llegar muy alto a una edad relativamente joven. Esto está magnificado en la política: ausentes de filtros para seleccionar a personas con demostrada moralidad, los partidos políticos se rinden ante quien, pareciendo «revolucionario» les da expectativas de ganar las elecciones.

Contando con su experiencia, ¿qué ejemplos de personas psicópatas conocidas puede darnos, para que la gente comprenda como son estos individuos, a nivel social?

En el libro menciono muchos. En la empresa son célebres los casos de Bernard Madoff, Elizabeth Holmes, Jeffrey Epstein, pero también los nuevos empresarios de internet como Alex Jones. En la política analizo en detalle a Trump y Putin. En la familia está el caso de Josef Fritzl y de los hermanos que mataron a su madre adoptiva en Castro Urdiales.