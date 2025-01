Xunta y Concello resaltan el clima de «consenso» en la transformación portuaria

La Xunta y el Concello aseguran que existe un clima de «consenso» entre administraciones en todo lo referente a la transformación de la fachada marítima.

Este viernes hay reunión entre las partes implicadas para dar luz verde al «Master Plan» que recoge las principales bases para el concurso de diseño portuario, pero el concejal de Urbanismo, Francisco Díaz Gallego, ya comentó ayer que «hay consenso entre las administraciones para que el puerto se transforme y es el momento adecuado para hacerlo». Preguntada sobre este mismo asunto, la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, expuso que la Comisión «sigue trabajando para sacar el concurso de ideas y darle el mejor encaje urbanístico y social a ese desarrollo urbanístico». Recordó, además, que ya está en marcha el proyecto de la plataforma flotante en O Parrote que prevé que esté «ejecutada en verano».

La Plataforma en Defensa do Común publicó este miércoles un comunicado en el que lamenta la «falta de transparencia y participación real de la ciudadanía» en este proceso. Critica que «el escenario previsto» en el documento provisional que se prevé aprobar este viernes «es la desafectación y privatización en San Diego, y no solo con destino a uso residencial». Defensa do Común avisa que, si se cumple lo recogido en el «Master Plan», habrá una «reducción muy significativa del dominio público y de usos portuarios, con repercusiones muy negativas para actividad portuaria».

Suscríbete para seguir leyendo