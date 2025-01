El Estado se ciñe al acuerdo de 2005 con el Concello para que este pague por la cárcel

El Estado descarta de plano que la cárcel de la Torre vaya a regresar al patrimonio municipal de forma gratuita. En respuesta a una pregunta formulada en el Congreso por el diputado del BNG, Néstor Rego, el Gobierno afirma su intención de ceñirse a los términos del convenio firmado entre las administraciones central y municipal en 2005, en el que Francisco Vázquez acordó recuperar la finca y el inmueble a cambio de ceder la parcela que ahora ocupa el Centro de Inserción Social de Monte Alto y pagar, además, 1,2 millones de euros.

La respuesta viene después de que el Estado recurriera la sentencia de primera instancia que declaraba nulo este convenio y determinaba que ambas instituciones nunca tendrían que haber intercambiado la parcela de la prisión y la que ahora ocupa el Centro de Inserción Social (CIS) que levantó Instituciones Penitenciarias. El Gobierno defiende que los estatutos y el objeto social de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (Siepse), órgano responsable de la prisión, «no permiten a esta sociedad estatal plantearse la gratuidad en la transmisión del inmueble», al tiempo que explicita su intención de «defender los intereses patrimoniales» del Estado.

El Gobierno reitera que su intención, con la demanda, es «exigir el cumplimiento del convenio», no así el pago de la indemnización. Lo dice en referencia a la suma millonaria que el Estado reclama en el pleito al Concello como compensación por la construcción del CIS, además de otros intereses por las dilaciones en el proceso. Esta indemnización la sitúa como una «pretensión subsidiaria» en el caso de que no fuera estimada la demanda. En su respuesta, la Administración General manifiesta también que su «disposición a dialogar» con el Concello sobre este particular ha sido «permanente» desde 2010, fecha en la que acusa al Ayuntamiento de haber incumplido los términos del acuerdo. «La misma actitud de diálogo continúa», aclara.

Al punto de partida por dictamen judicial

Estado y Concello han abierto numerosos frentes en torno a la antigua prisión en los últimos años. En 2024, una sentencia de primera instancia devolvió el pleito al punto de partida: el magistrado anulaba el convenio firmado entre Concello y Estado en 2005, y estipulaba que ambas administraciones nunca tendrían que haber intercambiado las parcelas. El Estado anunció recurso, y el juez se ratificó en un auto en el que reafirmó el portazo a las pretensiones del Gobierno central e indicaba a las administraciones que buscasen sus propios mecanismos institucionales para llegar a un pacto fuera de los tribunales.

Este auto surgía como respuesta a la solicitud de rectificación de Siepse ante la sentencia, al considerar que no quedaban suficientemente claras las consecuencias de la nulidad de este convenio. La Siepse presentó un escrito para solicitar rectificación o, en su caso, una aclaración sobre la sentencia que anulaba el convenio, en la que argumentaba que las consecuencias de la nulidad no quedaban claras en lo relativo a la titularidad de las parcelas. El magistrado declinó hacer aclaraciones y ratificó su dictamen ante una situación que el mismo juez calificó de «anómala»: la antigua prisión provincial seguirá en manos del Estado y, en cuanto al solar en el que ahora se ubica el Centro de Inserción Social, el juez considera que Instituciones Penitenciarias no tendría que devolverlo por el momento porque A Coruña no ha expresado en ningún momento que quisiese recuperarlo. Para que el Concello logre la cárcel, habría, por tanto, que negociar otro acuerdo. Este fallo evita, por el momento, el pago que el Estado reclamaba en los tribunales, que en el peor de los casos sería de 14 millones.

Tres lustros de pleitos

La cárcel está situada en una parcela cedida por el Concello y perdió el uso penitenciario como tal en 1998, aunque hasta 2009 mantuvo actividad de inserción social. En 2005, Francisco Vázquez firmó un acuerdo con el Estado para recuperar la finca y el inmueble, a cambio de ceder la parcela que ahora ocupa el CIS y pagar a mayores 1,2 millones de euros. En 2011, con la llegada del PP a la Alcaldía, este grupo defendió que la finca tenía que volver gratuitamente al Concello. Declaró el acuerdo de 1927 nulo, y Siepse recurrió a los tribunales. El Estado ganó. El Supremo confirmó que la reversión no era posible. Era ya 2020.

La Siepse abría una segunda vía judicial en 2014, que estuvo en la nevera durante los últimos diez años, a la espera de la resolución del primer pleito y de un posible acuerdo extrajudicial entre ambas administraciones que no fue posible porque el pago al Estado, ahora anulado por la Justicia, no logró el apoyo del pleno. La Siepse reactivó el proceso judicial, con una petición que podría ser muy lesiva para las arcas municipales. La reclamación no salió como Siepse esperaba y el juez anuló el convenio en primera instancia, lo que motivó recurso por parte de la sociedad gestora, lo que abre un nuevo frente judicial entre Concello y Estado.

