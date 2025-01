Consenso de Estado, Xunta, Concello y Puerto sobre las líneas de base para transformar los muelles de A Coruña

Más de 20 años después del convenio original que permitía construir vivienda en los muelles interiores de A Coruña una vez que vayan quedando sin uso por el traslado de la actividad a punta Langosteira, Estado, Xunta, Concello y Puerto cerraron con consenso, en la mañana de este viernes, unas nuevas líneas estratégicas para transformar urbanísticamente el litoral en la segunda reunión de la comisión Coruña Marítima. De acuerdo con fuentes presentes en el encuentro, hubo votos favorables de las tres administraciones, así como de Adif y Puertos del Estado, también presentes en la reunión, para sacar un concurso internacional para redactar un plan para el espacio que se extiende entre Batería, a la altura de Méndez Núñez, y la playa de Oza. Los gastos asociados al plan, unos 3,3 millones de euros, se pagarán a partes iguales entre las seis administraciones y entidades.

Aún queda mucho por hacer, ya que no están redactadas las bases del concurso, y el documento final no estará hasta 2027, pero las administraciones pactaron un borrador que incluye planes como desarrollar equipamientos en Batería, Calvo Sotelo y Linares Rivas, trasladar la pesca a Oza, mantener usos portuarios en el Centenario o un posible tranvía-tren que llegue hasta la plaza de Ourense. Antes de realizar los pliegos definitivos del concurso, que saldrá en los próximos meses, se creará una página web para que la ciudadanía pueda ver la documentación elaborada hasta ahora y presente sus ideas para el futuro del puerto a través de un buzón. También hará reuniones con entidades vinculadas al puerto y "cinco talleres técnicos", si bien los presentes no aclararon quiénes podrán participar en estos. El resultado de este proceso participativo se unirá a las condiciones del concurso, que se espera que salga para abril o mayo.

Los participantes destacaron que se trata de un proyecto que se prolongará décadas y que puede sufrir transformaciones, pero también la buena sintonía entre las administraciones tras años de desencuentros por el futuro de los muelles e intentos abortados de construir una alternativa al convenio de 2004. El presidente de la Autoridad Portuaria, Martín Fernández Prado, agradeció el trabajo de los grupos técnicos de los últimos meses, con un "nivel muy alto", así como de las entidades que aportaron ideas en la comisión municipal, y celebró la unión entre administraciones. Lo mismo indicó el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, que destacó que se ha trabajado con "lealtad y transparencia". La alcaldesa, Inés Rey, señaló que "estamos viviendo un momento especial de consenso, acuerdo y alta política", y prometió que esta es la base para la "mayor transformación de este siglo" en la ciudad, que se hará pensando en A Coruña y será emblemática, sostenible e innovadora. En los muelles, indicó, habrá espacio para todos, desde crear vivienda o espacios verdes a mantener el tráfico de cruceros o la pesca.