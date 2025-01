Europa financia la mejora de la gestión de residuos en la planta de Nostián

El Concello recibirá 10,96 millones de euros de fondos europeos para mejorar la gestión de residuos en la planta de Nostián. El proyecto fue presentado el año pasado para optar a la financiación del Proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica (Perte) de economía circular.

El Ayuntamiento ha informado de que el dinero se destinará a mejorar el tratamiento de envases y biorresiduos en las instalaciones. La actuación tendrá que estar completada en el segundo trimestre de 2026, según consta en la resolución estatal.

La Xunta recibió de Europa los 10,96 millones y ayer anunció, a través de un comunicado, que ya realizó la transferencia al Concello para que pueda iniciar el proyecto. Según las bases, se trata de un plan de implantación, ampliación o mejora de la recogida separada de biorresiduos. Este debe incluir actuaciones de formación, información y sensibilización a la población sobre tipos de contenedores, bolsas compostables y sistemas de separación.

A la planta de Nostián llegan diariamente unas 550 toneladas de basura, por lo que actuaciones como esta permiten hacer una gestión más eficiente y eficaz de esos residuos. Las instalaciones prestan servicio a A Coruña y al Consorcio As Mariñas —formado por Abegondo, Bergondo, Betanzos, Cambre, Carral, Culleredo, Oleiros y Sada—.

La planta de Nostián está sin contrato desde 2020, por lo que funcionan en precario y en manos de la única adjudicataria que ha tenido, Albada. Los trabajadores han denunciado en varias ocasiones que no se invierte y la planta se degrada. Aunque el Concello anunció varias veces que la licitación del nuevo contrato era inminente, la alcaldesa Inés Rey dijo a finales de 2024 que los pliegos ya estaban hechos y que la documentación sería próximamente remitida a la ONE [Oficina Nacional de Evaluación]. Esta deberá emitir un informe preceptivo pero no vinculante respecto a los expedientes que entran dentro de su ámbito de actuación.

A Coruña tiene otro asunto pendiente en materia de residuos, que es la instalación del quinto contenedor, que deberá hacer cuanto antes para cumplir la legislación vigente.

