«En Fitur hacemos un trabajo que no se ve, que es lo verdaderamente productivo»

¿Qué balance hace de esta edición de Fitur?

Muy positivo por la gran acogida que ha tenido la presentación de la estrategia turística de A Coruña para 2025. Hemos tenido un evento de presentación, como hacemos siempre, donde ha habido mucha asistencia y explicamos las líneas de la estrategia. Luego está la presentación oficial en el propio stand con todas las representantes del sector y ante mucha gente. El vídeo promocional de este año llevaba casi 110.000 reproducciones en menos de 24 horas. Ha sido un éxito, se está compartiendo por todo el país y en el extranjero, porque YouTube nos muestra los lugares en los que se comparte. De toda España nos han llegado felicitaciones, que se traducen en el retorno que eso tiene para la ciudad.

¿Cómo ayuda Fitur a consolidar a A Coruña destino turístico?

Es una feria internacional donde más allá de las presentaciones a las que invitamos a muchísima gente, había una representación muy plural en el acto de del martes. Después hay todo un trabajo detrás que realizamos durante toda la semana, sobre todo por parte de personal técnico y el concejal y yo en primera persona, que no se ve, pero que es lo verdaderamente productivo. Nos reunimos con aerolíneas, con representantes de hoteles, con otros vecinos, buscamos sinergias con destinos internacionales. Hay mucho trabajo detrás para poder contar lo que estamos haciendo, pero sobre todo para poder atraer visitantes. O sea, que es eh ese trabajo que no se ve tal vez sea eh el más importante para afianzarnos como destino turístico y es el que en el que nos volcamos, ¿no?, cuando estamos allí.

El eslogan vuelve a ser cultura de vivir. ¿Por qué cree que representa a la ciudad?

Este lema con el que hicimos Fitur el año pasado funcionó fenomenal. Repetimos porque condensa en esas tres palabras lo que somos. Una ciudad disfrutona, una ciudad que tiene muchísimos atractivos, los cuales disfrutamos los coruñeses como los mejores turistas de nuestra propia ciudad. Además, lo exportamos, y todo es cultura, desde los festivales de música popular a la oferta de museos científicos, el patrimonio histórico, la gastronomía. De ahí esas tres palabras y lo que yo definí como coruñesear.

Si saliera en el diccionario, ¿que significado tendría coruñesear?

No es más que disfrutar y vivir intensamente la ciudad que tenemos con todo su potencial, más allá del dicho de que unos trabajan y otros rezan y nosotros nos divertimos. Lo cierto es que aquí hay mucho trabajo detrás para poder divertirnos, y ese trabajo va desde potenciar a la ciudad como destino de grandes eventos, o como destino del turismo con cifras récord de visitantes en congresos y ferias, a potenciar nuestra economía y apostar por la industria TIC y por la Aesia, que nos sitúan en el primer nivel de desarrollo económico de Galicia. Ahora, tenemos que liderar la segunda gran modernización de A Coruña, que además vendrá de la mano de esa sede del mundial que hemos conseguido para 2030. Creo que son muchas cosas las que engloba ese verbo. Trabajamos, pero a la vez disfrutamos de toda la amplísima oferta que nos ofrece y lo sabemos hacer muy bien. Cuando vienen aquí los turistas, se sienten como en su casa.

¿Qué objetivo se marca el Concello en materia de turismo para 2025?

Nosotros queremos seguir manteniendo las cifras que tenemos, como siempre, mejorándolas. Hemos recibido 150,000 congresistas en el año pasado, los datos de ocupación hotelera son magníficos, un 85% en julio, un 92% en agosto. No se recordaban veranos extensos con tanta afluencia de gente. También hemos conseguido el objetivo que yo tenía en 2019, que era desestacionalizar el turismo y recibir visitantes todo el año. Eso se consigue porque todo el año tenemos actividad cultural, musical, deportiva. Siempre hay algo que hacer o que ver en A Coruña. Puedes venir en enero, en abril, en septiembre o en noviembre, que siempre vas a tener algo que hacer.

Una de las grandes novedades turísticas es ese festival Rebumbio de cultura y fútbol. ¿Qué se encontrarán los coruñeses y las personas que vengan de fuera?

Es un festival que nos va a posicionar nuevamente en el mapa, pero que no se ha hecho muchos sitios y que queremos que esté bajo el paraguas del Mundial y de la tradición futbolística que tiene la ciudad, y extenderlo como un festival multicultural donde vamos a encontrar desde ferias de coleccionismo a presentaciones de libros, ciclos de cine relacionados con el deporte, conferencias y multitud de actividades que iremos desgranando poco a poco, que van a tener continuidad y que van a resultar muy atractivas.

Las fiestas de María Pita celebran 175 años y ya se conoce que actuará Baiuca. ¿Van a ser un poco más ambiciosas este año con motivo del aniversario?

Yo creo que siempre son ambiciosas, siempre queremos más. Hemos batido récords de asistencia en el festival Noroeste, en los conciertos de María Pita, y en todas las actividades que hacemos a lo largo del verano, porque empezamos ya en San Juan y terminamos prácticamente en las fiestas de la Virgen del Rosario. Haremos algo especial con un recuerdo a nuestra propia historia, a nuestra tradición y habrá más sorpresas.

Alvedro es otro punto muy importante para la llegada de viajero. Reclamaba a la Xunta que le diera más importancia. ¿Cómo le gustaría que se reforzara?

La Xunta tiene que ejercer sus competencias en el ámbito aeroportuario. Tiene que haber una mesa de coordinación real donde se pongan de manifiesto las necesidades. Tenemos que trabajar en conjunto las diferentes áreas a las que damos respuesta, porque el aeropuerto de A Coruña no solo da respuesta a la ciudad, sino a todo el área metropolitana, a buena parte de la provincia de Lugo y a otras partes de Galicia. Creo que falta implicación de la Xunta en este sentido. No se puede apostar únicamente por un aeropuerto, no se puede centralizar todo. Alvedro cuenta con un gran esfuerzo por parte del Ayuntamiento. En solitario, hemos conseguido rutas internacionales, conexiones, vamos mejorando los datos de viajeros, pero necesitamos también el respaldo autonómico a la hora de diseñar una política.