Movilización en los juzgados para pedir justicia por Yoel Quispe

La fase de instrucción en la que se encuentra el caso por la muerte de Yoel Quispe, el joven apuñalado mortalmente en la madrugada de Nochebuena de 2023, ha sido prorrogada por seis meses mientras prosiguen las actuaciones. Lo confirmó el abogado de la madre de la víctima, Adrián Borrajo a Europa Press en una nueva movilización de la familia del joven ante los juzgados, donde ayer tuvo lugar una nueva declaración «para acreditar la autoría del vídeo de 15 segundos que salió publicado al inicio, cuando sucedió todo, donde se ve un extracto de la agresión», indicó el abogado respecto a ella. Por su parte, la madre de Yoel Quispe, Yovana Gómez, ha asegurado que está «destrozada» y que lleva «más de un año» esperando que se haga «justicia» con su hijo. «Cada día que pasa para mí es lo peor, una parte de mi vida se fue con mi hijo», lamentó.

Fiscalía ha imputado formalmente delito de homicidio a los tres detenidos, acusación a la que se sumó en su momento la familia que, no obstante, presentó un recurso de apelación para que se imputase también a otros dos jóvenes, a quienes consideran partícipes del tumulto que resultó en la muerte de Yoel, citados actualmente como testigos. En relación a los tres imputados, la defensa de la madre declaró a este diario que el autor de la puñalada no agredió «sorpresivamente» a Yoel, sino que hubo «varios intentos», por lo que la familia demanda que se juzgue al principal acusado por asesinato, a otro de los imputados por colaborador necesario al haber facilitado la navaja, al tercer encausado por encubrimiento y a dos jóvenes más, no imputados, por su participación en los hechos.

La propuesta del juzgado de instrucción fue abrir un procedimiento separado por un delito de lesiones contra los dos últimos, algo contra lo que la defensa apeló. Piden que sea un jurado el que determine su participación en los hechos. La defensa de la madre de Yoel se mostró muy critica con la «excesiva rapidez» con la que la jueza de instrucción decretó el cierre del procedimiento.