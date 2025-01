La ‘influencer’ del ‘lettering’ que arrasa en YouTube

«Todo empezó como un hobby para relajarme», comenta Laura Azahara Gallego, que impartirá hoy un curso de caligrafía inglesa en la ciudad, en Jaspe Art (Linares Rivas, 50), de 10.00 a 14.00 horas. Esta joven comunicadora audiovisual, nacida en Cataluña, ha logrado crear una comunidad de más de 275.000 seguidores en YouTube. Llegó a Galicia por amor, pero los paisajes y las playas de A Coruña, la atraparon. «No pude volver, la ciudad me enamoró», señala.

Gallego comenzó a escribir en un blog su viaje por el lettering —el arte de dibujar letras para crear palabras o frases— y la caligrafía. «Se me daba bien escribir y empece con un blog. A la vez, empecé a subir vídeos en YouTube », explica Gallego.

Los primeros vídeos que creó mostraban exclusivamente sus manos y las diferentes tipografías de caligrafía que hacía durante la semana. «Los seguidores empezaron a subir y me lo tomé más en serio», comenta.

Con la cuarentena del COVID su canal dio un salto exponencial de seguidores. «Subía vídeos para mejorar la caligrafía y la gente se enganchó. Terminaron siendo las grabaciones con más visualizaciones», explica.

Hace un par de años decidió darle un cambio de 180 grados a su canal de YouTube, mostrando su rostro a cámara. «Fue un cambio necesario y natural. No me daba vergüenza la cámara, simplemente no quería que mi imagen estuviera en Internet. Pero fue un cambio sumamente positivo», señala. Recorridos por librerías, blogs, probar nuevos materiales y consejos para ayudar a mejorar la caligrafía se convirtieron en sus vídeos aliados para que la gente siga pendiente de su canal.