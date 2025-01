La memoria que guardan los adoquines en A Coruña

«Siempre estuvimos juntos hasta el final. Yo lo quería casi como si fuera mi padre. Nada pude evitar el desenlace que para mí fue muy doloroso y solo pido a su mujer y a sus hijos que tengan resignación y calma, convencidos de que su marido no hizo nunca daño a nadie, todo lo contrario, qué bueno que era, no tenía una mala palabra. Murió como los hombres por una idea». Así comunicó Adolfo Bregua, coruñés del barrio de Vioño y deportado en Mauthausen, la muerte de uno de sus paisanos, Martín Ferreiro, que había sido concejal en el Ayuntamiento y que encontró la muerte en el campo de concentración austríaco.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de A Coruña (ARMH) persiste en su empeño de que la historia de las víctimas coruñesas del Holocausto no se olvide. Con este motivo, y coincidiendo con la celebración del Día Internacional de las víctimas del Holocausto, la asociación continúa con su cometido de repartir por la ciudad los homenajes a su memoria. Esta semana, la ARMH colocará los Stolpersteine —pequeños monumentos dorados con forma de adoquín que se colocan frente a las calles donde nacieron o residieron estas víctimas— que quedaban pendientes de los muchos que ya se instalaron en 2023. Los de Martín Ferreiro y Adolfo Bregua son algunos de ellos. El primero, concejal antes de la Guerra Civil, tuvo que huir debido a sus ideas republicanas y no salió con vida de Mauthausen. La ARMH colocará el adoquín en su nombre el lunes a las 12.15 horas, en la calle Mariscal Pardo de Cela. No será el único.

El stolperstein de Adolfo Bregua, sindicalista de la CNT coruñesa que eludió el fatal destino en el campo de exterminio gracias a su afición por el fútbol, que los alemanes compartían y que le granjeó un trabajo en las cocinas, se colocará el mismo día en Os Mallos. De igual manera se honrará en la calle Cabana, a Víctor Manuel Conde Núñez, cocinero de la marina mercante y anarcosindicalista que pudo salir con vida de Mauthausen para regresar a su querida Coruña; y a Víctor San Miguel Prado, ferroviario leonés residente en A Coruña que murió en el campo de Gusen cuyo stolperstein se colocará en la calle Santiago Rey con Plaza del Tebeo.

Los homenajes continúan el miércoles, día 29, con la colocación del adoquín en memoria de Clemente Juan de la Cruz García en Zalaeta, en colaboración con el instituto del barrio. Clemente Juan, criado en el hospicio de la Caridad, luchó en el frente republicano y en la Segunda Guerra Mundial. Fue asesinado en el campo de exterminio Hartheim.

Suscríbete para seguir leyendo