Sobre a (boa) educación ambiental

Hoxe é o Día Mundial da Educación Ambiental. Con el, conmemórase o primeiro Seminario Internacional de Educación Ambiental celebrado en Belgrado (Serbia) en 1975, que cristalizou na chamada Carta de Belgrado. Este documento marcaría directrices e obxectivos dentro do marco das Nacións Unidas para educar no respecto á natureza, os cales seguen vixentes.

A nivel español, existe un Plan de Acción de Educación Ambiental para a Sostibilidade (PAEAS) para o período 2021-2025, que ten como primeira meta «impulsar a información, a sensibilización, a concienciación e a capacitación da sociedade, para lograr a súa participación consciente e crítica nos procesos de reflexión e na toma de decisións relativas á situación socioambiental».

A xuízo do G. N. Hábitat, esta meta está lonxe de acadarse: existe hoxe moitísima desinformación desde o punto de vista ambiental, lanzada especialmente a través das redes sociais. A sensibilización e concienciación coa conservación da natureza é aínda escasa, e moitas veces é confundida (por exemplo) co animalismo e o mascotismo. Os recursos existentes sobre educación ambiental (publicacións en papel ou en liña, especializadas) son os máis amplos e exhaustivos de toda a historia, pero non están a servir para capacitar a unha sociedade aturdida por un maremágnum de información. Tampouco se crean espazos para participar nas decisións sobre cuestións ambientais: acaso (curtísimos) prazos de alegacións a macroproxectos, que en ocasións carecen de resposta.

A educación ambiental non está a coallar (en xeral) en Galicia, e iso facilita a degradación acelerada do noso medio natural: espazos protexidos sen vixilancia efectiva, macroproxectos industriais lesivos co medio, plantacións ilegais de eucaliptos, polución de ríos e do mar, atentados ambientais diarios contra a fauna e flora que quedan impunes… Podemos laiarnos da permisividade xeralizada perante discursos de greenwashing, como o realizado recentemente por representantes públicos nunha feira de turismo: de verdade Galicia é un «lugar sostible e saudable», que «aposta polas súas especies autóctonas, recicla e mantén limpos os seus ríos e a súa costa»?

Por último, un raio de esperanza: aínda que a participación da cidadanía en temas ambientais é escasa (a poboación galega asociada a algunha entidade ambiental é inferior ao 1%), a cidadanía pode mobilizarse masivamente por cuestións ambientais. As protestas contra a macrocelulosa de Altri na Ulloa, ou contra a vaga eólica, son exemplos disto.

Conclusión: o G. N. Hábitat seguirá a traballar por unha sociedade crítica e informada no eido ambiental. Tamén incide na necesidade de avanzar na consecución das metas do Paeas aproveitando o 50 aniversario do Seminario Internacional de Educación Ambiental e da Carta de Belgrado. Só así lograrase unha «boa» educación ambiental no futuro.

