El Concello admite que la «falta de coordinación» retrasa sus proyectos

La obra de reforma de San Andrés avanza a buen ritmo y está a punto de concluir, pero podría estar ya terminada si no hubiese sido por la «tardanza» en la adjudicación del contrato, que se demoró once meses. No es una crítica de la oposición, sino del mismo Ayuntamiento en su Memoria de gestión de 2023, en la que indica que «la falta de coordinación entre unidades del propio Concello» ha llevado a tardanza en «asuntos prioritarios».

El texto cita como ejemplo los «excesivos plazos» para la emisión de informes en el edificio de 50 viviendas sociales que el Concello está desarrollando en Xuxán, en cumplimiento de un acuerdo extrajudicial de 2019. En este caso se tardaron «cinco meses para el primer informe de supervisión» y otros siete para «la nota informativa superior».

También hubo problemas para la incorporación de personal al programa de gestión de las actuaciones de rehabilitación y urbanización a nivel de barrio en las zonas denominadas ERRP (en A Coruña son Ciudad Vieja y Pescadería, el grupo de viviendas María Pita-Labañou; el grupo Casas de Franco-O Ventorrillo y el Barrio de las Flores). El proyecto de Xuxán y los de rehabilitación, señala la documentación municipal, cuentan con financiación externa (ayudas de la Unión Europea) y esta tiene «plazos establecidos». La falta de agilidad pudo poner en «riesgo» su ejecución.

En vivienda falta una «unidad administrativa propia», y eso «imposibilita» controlar «situaciones administrativas irregulares» en los pisos del Concello, como el caso de viviendas ocupadas por personas con contratos finalizados. También impide desarrollar «instrumentos necesarios» para gestionar las viviendas municipales, como la creación de un registro de demandantes o «la publicación de una convocatoria para su alquiler».

La «casi nula actuación administrativa en materia de vivienda», indica la memoria, oculta un «déficit estructural de personal» que se ha denunciado «reiteradamente» sin resultados. El problema también se da a la hora de tramitar subvenciones en vivienda y rehabilitación, ya que existe una «estructural carencia» de personal. En 2023 se resolvieron 125 expedientes de ayudas frente a los 409 del año anterior. Cuando este diario se puso en contacto con el Ayuntamiento para preguntar si se han abordado soluciones no obtuvo respuesta.

Pérdida de fondos Eidus

La tardanza del Ayuntamiento también llevó a perder fondos Eidus, un programa por el que la Unión Europea dio en 2017, con Marea Atlántica en el Concello, el visto bueno para financiar el 80% de 76 inversiones previstas en la ciudad. El tope de financiación era de 15 millones, pero realmente se percibieron 13,26. Hubo rebajas porque se firmaron contratos por valor menos al previsto, pero de acuerdo con cálculos de este diario, más de 972.000 se perdieron por proyectos que no se contrataron, «correcciones financieras» o retrasos. La UE solo pagó lo que estaba ejecutado a 31 de diciembre de 2023.

La memoria municipal de ese año indica que el Ayuntamiento «no certificará, por lo menos», unos 1,76 millones de euros de proyectos a final de ese ejercicio, lo que supondrá una «pérdida de financiación» de más de 1,3 millones. Este «hecho singular» no se había producido en «35 años de gestión de fondos similares» en el Concello, y el texto lo relaciona con los «retrasos» municipales en la tramitación. También la «excesiva programación de actuaciones» de cuantía medio-baja y la «excesiva rigidez de los criterios de gestión de los fondos».

Suscríbete para seguir leyendo