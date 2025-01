El jabalí que desafió al temporal en O Portiño

La alerta por temporal obligó a cerrar parques, jardines y playas en la ciudad e incluso canceló la actividad deportiva al aire libre. Se anunció que la borrasca Herminia traería mucho viento y mucha lluvia y no mentían. Las Administraciones recomendaron no salir de casa, salvo que fuese estrictamente necesario, y alejarse del litoral. Pues un jabalí de la ciudad no hizo ni lo uno ni lo otro. Se le vio paseando por O Portiño mientras caía un gran chaparrón. Lo encontraron unos vecinos desde el coche, aunque tampoco sabemos qué hacían conduciendo por estas zonas en pleno temporal. Lo que es seguro es que el animal acabó empapado y no sabemos si le quedarán ganas de darse otro paseo.