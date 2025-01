El Concello prevé reducir a la mitad los pisos turísticos y declarar zonas tensionadas

El Concello prevé aprobar en febrero la ordenanza reguladora de las viviendas de uso turístico (VUT) en la ciudad. Actualmente hay 1.357 pisos destinados a este fin, de los cuales, el Gobierno local calcula que quedarán aproximadamente «la mitad» tras la puesta en marcha de la ordenanza, ya que solo estarán permitidas las que estén en un bajo, en un primero o en un edificio exclusivo. Esto implica que, una vez que la ordenanza esté aprobada definitivamente y entre en vigor, ninguno de estos pisos podrá situarse en una planta superior a la residencia habitual de una familia.

El concejal de Urbanismo, Francisco Dinís Díaz Gallego, explicó ayer que estas viviendas estarán condicionadas por el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) y por el Plan Especial de Protección y Reforma Interior (Pepri) de Ciudad Vieja y Pescadería.

Una vez que se apruebe la ordenanza, el Concello dará un plazo de tres meses a los titulares de las viviendas para que regularicen su situación conforme a la normativa municipal y para que, las que no cumplan los requisitos se den de baja del Rexistro de Empresas e Actividades Turísticas (REAT) de la Xunta y dejen de funcionar como alquiler por días.

A diferencia del borrador que el Concello presentó en octubre de 2024 a representantes del sector, colegios profesionales y entidades sociales, el texto final de la ordenanza incluirá, tal y como avanzó ayer el edil de Urbanismo, la posibilidad de que el Concello pueda declarar «zona tensionada» ciertos barrios o distritos de la ciudad.

El indicador que ha fijado es el de un máximo de 0,5 viviendas de uso turístico por cada cien habitantes. Si alguna zona excede esa relación, podrá ser declarada saturada y se podrá «impedir la implantación» de nuevas viviendas de uso turístico, es decir, podrán seguir funcionando las que ya hay, pero no podrán abrir más. El concejal de Urbanismo puso por ejemplo la Ciudad Vieja, donde tendría que haber más de 65 viviendas turísticas para ser declarada saturada.

Esta medida tendría que ser aprobada primero, en Junta de Gobierno Local y, después, tendría que recibir el visto bueno del Pleno, tras un plazo de exposición pública y de análisis de alegaciones. El Concello espera que, con estas medidas, «vuelvan al alquiler tradicional» viviendas que se destinaron a uso turístico y que se facilite uno de los principales problemas de la ciudad, que es el acceso a la vivienda.

El concejal de Urbanismo explicó además que los técnicos municipales detectaron que había viviendas que estaban funcionando como alojamiento para turistas sin la habilitación administrativa pertinente, algo que no podrá ocurrir cuando entre en vigor la nueva normativa.

«Somos conscientes de que la regulación de la implantación de las viviendas de uso turístico puede no gustar a todos, pero tenemos que actuar con responsabilidad y sentido común. A Coruña es una ciudad abierta y el turismo es fundamental para su economía. Esto no es un debate de blanco o negro, se trata de buscar un equilibrio y creo que es lo que estamos haciendo. Cumplir la normativa ya no debería ser objeto de debate, por lo que la oferta ilegal de viviendas de uso turístico, sin autorización o comunicación previa para eso, es inadmisible. Además, hay una realidad urgente que atender: A Coruña y muchas otras ciudades reflejan las complicaciones actuales de acceder a una vivienda en un mercado ya tensionado, tanto en régimen de propiedad como de alquiler. Y esto exige actuar echando mano de todas las herramientas de las que dispongamos. En este caso, de tipo jurídico», indicó Díaz Gallego.

El Tribunal Supremo establece que las comunidades de propietarios pueden prohibir los alquileres turísticos por mayoría de tres quintos. En el caso de A Coruña, el borrador presentado en octubre dictaba que, para abrir una nueva vivienda turística en un inmueble en el que residan familias, la comunidad tiene que dar su visto bueno.

Ni el concejal de Urbanismo, ni la alcaldesa, Inés Rey, aclararon ayer cómo quedará este punto en la redacción definitiva de la ordenanza, aunque sí que explicaron que tendrá que ser en un bajo o en un primer piso.

Aviturga recurrirá la normativa

Tal y como avanzó ayer el concejal de Urbanismo, Francisco Dinís Díaz Gallego, la normativa no va a «gustar a todos» y los primeros desencantados con el texto, aunque todavía no conozcan la redacción definitiva, son los miembros de la Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia (Aviturga). Su vicepresidente, Rafael Serrano, adelantó ayer a este diario que llevarán la normativa a los tribunales, al entender que una ordenanza «no es el instrumento adecuado» para regular esta actividad, sino que es necesaria la modificación del plan general. «Nos obliga el Ayuntamiento, la vamos a recurrir», decía ayer tajante Serrano. La entidad convoca a los propietarios de viviendas de uso turístico a acudir a una reunión informativa esta tarde, a las 20.00 horas, en el Circo de Artesanos.

En lo que está de acuerdo Serrano es en que, si finalmente se cumple a rajatabla la ordenanza, se reducirán a menos de la mitad los pisos turísticos. «No tiene sentido atacar el patrimonio inmobiliario de los vecinos de A Coruña. El 85% de los propietarios solo tiene una vivienda. La gente ha decidido alquilar por días, por el motivo que sea. Hay mucha casuística y hay que verla», relataba ayer Serrano, que ponía como ejemplo a «propietarios que están emigrados» y vuelven a sus casas en verano y alquilan durante el curso y para los que el alquiler a largo plazo no es una opción.

«Nos asimilan a los restaurantes. Eso significa que van a quitar el alquiler por días y van a fomentar que se hagan edificios de uso exclusivo, que serán de una tipología totalmente distinta, van a ser viviendas de negocio, de empresa. No tengo nada contra los inversores, pero le quitan la posibilidad de alquilar viviendas a los vecinos y le entregan el centro a empresas», denunciaba Serrano, que cree que se «mermará la potencialidad turística de la ciudad» con esta ordenanza y que esto acarreará «pérdidas» a «restaurantes y comercios».

Serrano auguraba ayer también que las viviendas en edificios exclusivos serán «caras y bonitas», por lo que no serán accesibles para el turismo familiar. «En la avenida de Fisterra, de 18 VUT, quedarán cinco, en Juan Flórez, de nueve pasamos a una, en ronda de Outeiro, de 33, a cuatro... Quieren acabar con el modelo», zanjaba.

Sobre la declaración de zonas saturadas, Serrano decía ayer que es «peor todavía» porque el negocio se «quedará en pocas manos» al concentrarse en edificios enteros.

Suscríbete para seguir leyendo