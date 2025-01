«DeepSeek es otro modelo de IA y toda la comunidad aprenderá»

Es inevitable hablar con usted de DeepSeek, la inteligencia artificial (IA) china. ¿Cómo cree que le va a afectar a su empresa?

Es un modelo, es otro modelo. Lo que hacemos son modelos de inteligencia artificial y simplemente gracias a innovaciones que han enseñado toda la comunidad aprenderá. Otros que tienen modelos propios, sí que pueden tener problemas. En nuestro caso no.

Vimos el desplome en Bolsa de una empresa...

Puede ser que haya empresas a las que esto le pueda afectar, como se ha podido ver hace dos días en la Bolsa. Pero en principio es una innovación. Es como cuando la primera vez que los sistemas actuales de deep learning se mostraron, o el primer ChapGPT, cuando aún no era lo que entendemos ahora por ChapGPT sino que era un modelo y era abierto. Son innovaciones que ayudan. DeepSeek es un modelo más, simplemente es uno más. Desde el mundo técnico se ha afirmado que es una demostración muy interesante. Mucha gente a lo mejor no estaba usando esas cosas y ahora las va a empezar a usar.

Entiendo entonces que para los usuarios es bueno, ¿no?

Es bueno, sí, porque ellos hicieron público todo. Ahora otros modelos se pueden beneficiar de eso. Va a ser bueno, sí. Veo que es una innovación y la innovación, como la han hecho abierta, la gente puede aplicarla.

¿Qué se está cociendo en el ámbito de la inteligencia artificial y las tecnologías cuánticas?

Desde la parte de inteligencia artificial, vemos cómo puede avanzar y cuáles son los siguientes pasos. Hasta ahora todo se está centrando más en el aprendizaje y los datos; ahora hay que ver cómo pasamos de enfocarnos en los datos a enfocarnos en cosas más abstractas, que es lo que entendemos muchos que es hacia dónde va la IA. Actualmente mucha de la IA va a usar la información que conoce pero de una forma muy poco abstracta. El ejemplo es cómo aprende un niño. Tú no le enseñas escribiéndole las palabras esto es una pelota o esto es un lápiz, no. Coges una pelota, se la pones delante, le dices mira, le pones otra pelota y él sabe que es una pelota: algo circular, que bota. Ahí no hay texto. En cambio el ChatGPT por ahora es texto. Abstraer conceptos más básicos pero más ricos es algo que tiene que evolucionar. Se entiende que la nueva computación y potenciales algoritmos que algún día salgan de computación cuántica ayuden a eso, a generar modelos de IA más abstractos y más simbólicos.

Cuántica e IA se pueden ayudar una a la otra...

Sí. A corto plazo, la inteligencia artificial va a ayudar mucho a la computación cuántica, porque la IA está muy avanzada. La cuántica es algo que viene a posteriori. Y en algún momento en el futuro la cuántica va a poder ayudar a la inteligencia artificial.

¿A largo o a corto plazo?

La IA ayudando a la cuántica es ya a día de hoy. Parte de mi equipo trabaja en eso. Para que la cuántica ayude a la IA aún queda porque se tiene que trabajar en una base de algoritmos que está por descubrir.

Si utilizamos la palabra cuántica es para decir que algo se escapa a nuestro entendimiento.

Exactamente, porque está en una fase de investigación. Si yo te digo hazme un cálculo cuántico en un computador cuántico, ahora mismo... En cambio si te digo ¿puedes hablar con ChatGPT?, seguro que en tres clics hablas. La computación cuántica aún está por venir. Los investigadores están trabajando con ordenadores cuánticos, están haciendo las matemáticas cuánticas para que en algún momento empresas o personas puedan usarla.

¿Cuáles son las grandes áreas de aplicación práctica?

En la parte cuántica, la primera es las simulaciones químicas que te permitirán cosas como descubrir nuevos materiales o nuevas medicinas. Eso es algo que los que trabajamos en esto creemos que en los próximos tres o cinco años va a pasar.

¿Qué otras aplicaciones habrá?

Otras consisten en optimizar problemas financieros u optimizar logística. Esto va a tardar más, porque los computadores cuánticos tienen que ser un poco más avanzados.

¿Y cómo lo notaremos nosotros, los ciudadanos?

Mucha gente no lo verá directamente, sino a través de aplicaciones. Se hacen simulaciones del tiempo con grandes computadores: tú no puedes emularlo en tu móvil. Pero tu móvil sí que te puede enseñar cuál es la predicción del tiempo. Eso será primera ola de cómo la computación cuántica te afecte a ti.

