El empleo, modo de evitar la soledad

La soledad no deseada es uno de los grandes problemas sociales de la actualidad, y dar acceso al empleo es un mecanismo esencial para combatirla. El centro Fonseca, de los Jesuitas de A Coruña, organizó este martes una charla con expertos en el mundo laboral y la inserción para abordar un país en la que, según indicó la directora de Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela, Pilar Farjas, hay «un 12% de paro estructural».

Entre los ponentes estaba la presidenta de la Asociación de Empresas de Inserción de Galicia (Aeiga), Isabel Fraga, que explicó que estas entidades se crearon formalmente desde 2007, pero existen desde mucho antes. «Siempre han existido personas fuera del mercado laboral ordinario», indicó Fraga, y las empresas de inserción buscan darles un acompañamiento y formación «personal, social y profesional», permitiendo a personas en situación de «vulnerabilidad extrema» participar en el mundo del trabajo y no quedar aislados y excluidos.

La responsable de Personal de Vegalsa-Eroski, Antía Romero, habló del papel de las empresas para «fomentar el bienestar de las personas en lo personal y laboral». Un despido, afirmó, es un «fracaso personal y para la empresa», y hay que dirigir y enfocar a los empleados hasta un puesto «correcto» para ellos. También indicó que empresas como Tesla o Facebook están rechazando el teletrabajo masivo y apostó por «fomentar las redes sociales» dentro de la empresa. Sobre el edadismo, afirmó que ante el envejecimiento de la población las empresas tendrán que contratar a trabajadores mayores, y afirmó que tenerlos da diversidad y «riqueza».

El ingeniero industrial Rafael Prieto, con una larga trayectoria en puestos directivos de empresas de los sectores de la alimentación, la acuicultura y la industria agropecuaria, cerró la lista de ponentes y defendió que «para tener éxito en los negocios no hay que ser mala persona». Aunque no siempre sea fácil, afirmó, no solo hay que ganar dinero, sino «aportar, generar más valor». El teletrabajo puede llevar a «falta de socialización», opinó, si bien apostó por un término medio en su implantación, y advirtió de la exclusión laboral de los mayores.

Este fue la segunda charla del ciclo sobre la soledad no deseada del centro Fonseca, que ya habló de urbanismo en su primera sesión. A las 20.15 horas del próximo martes se celebrará la tercera y última en su sede de Fonseca, 8. Tratará sobre la respuesta de la Iglesia ante el problema, y participarán el vicario episcopal Severino Suárez, párroco de San Francisco Javier; el sacerdote y fundador de la asociación A Raíña Víctor Blanco; y la delegada de Pastoral Penitenciaria Yolanda Sánchez.