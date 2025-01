Hoteles, hostales, cruceros y viviendas turísticas niegan que exista saturación para aplicar el recargo

La Asociación Empresarial de Hospedaxe da Coruña (Hospeco), la Asociación Provincial de Hostelería y la de Viviendas de Uso Turístico de Galicia (Aviturga) coinciden en su malestar con el Concello por no haber consultado antes con ellos la decisión de implantar una tasa turística en la ciudad. El director de la consignataria Rubine e Hijos, que opera con gran parte de los cruceros que atracan en la ciudad, Luis del Moral, espera a que el Concello se ponga en contacto con ellos durante estos días de exposición pública del proyecto de ordenanza para que les explique cómo, cuánto, cuándo y por qué se les aplicará la tasa a los cruceristas.

«Consideramos que no es necesaria actualmente esta tasa, que no hay ningún factor que justifique esa corresponsabilidad, puesto que las ocupaciones anuales que tenemos son del 68% en los hoteles del centro, por lo que no hay una sobresaturación de los hoteles que haga necesaria la tasa», relata el presidente de Hospeco y director del hotel Finisterre, Agustín Collazos, que defiende, además que los establecimientos pagan ya «impuestos adicionales» por su actividad, en referencia, por ejemplo, a la recogida de basuras. En todo caso, Hospeco intentará «demostrar con argumentos que no es necesaria o aún no es necesaria» en este plazo de consulta pública, ya que considera que, actualmente, los turistas «generan ingresos en la ciudad» y la parte de gasto «no está sobredimensionada». Collazos defiende que, si en un futuro se disparan los gastos, podría implantarse ese tributo. Por ahora, cree que dejará en desventaja a la ciudad. «En el momento en el que se habla de una tasa, ya tienes un efecto negativo y el marketing de la ciudad empeora», concluye Collazos.

También el presidente de los hosteleros, Héctor Cañete, solicita al Concello «diálogo» sobre este recargo. «Entendemos que la presión turística que existe en la ciudad no es suficiente como para implantar una tasa turística. Esto no es Barcelona, no es Ibiza ni Sanxenxo, el nivel de ocupación del hospedaje no precisa de una tasa turística para disuadir a los turistas de venir», comenta Cañete, que defiende que a los cruceristas no se les debería cobrar. En la misma línea se manifiesta el vicepresidente de Aviturga, Rafael Serrano, que defiende que el turismo de A Coruña es «estacional» y que no es una ciudad «saturada», por lo que se posiciona en contra de la implantación de la tasa. «Enviaremos alegaciones para aportar la visión de los propietarios de las viviendas turísticas, de los que queden», dice en referencia a la futura ordenanza que regulará este negocio y pretende reducir las VUT a la mitad.

El PP, preguntado por este diario, explica que esperará a leer la documentación relacionada con esta ordenanza antes de posicionarse a favor o en contra del texto, ya que el Gobierno local no se lo presentó previamente. El concejal responsable de Turismo del Grupo Municipal del BNG, David Soto, lamenta también no haber conocido antes la medida, pero considera que puede ayudar a mantener una «política turística responsable y sostenible».

