Un vendedor de Marineda City reparte más de 11.000 euros en el 'Eurojackpot' de la ONCE

La ONCE ha dejado en A Coruña 11.586,60 euros con dos premios del sorteo ‘Eurojackpot’ de 5.793,30 euros cada apuesta. El vendedor Sergio Sánchez ha sido el encargado de repartir este martes los 11.586,60 euros desde su punto de venta en el centro comercial Marineda City. Este viernes 31, el Eurojackpot de la ONCE pone en juego un bote de 53.000.000 de euros.

El ‘Eurojackpot’ de la ONCE se comercializa en España y otros 18 países europeos. Consiste en acertar 5 números de 50 posibles, y dos soles de entre 12. El sorteo se celebra todos los martes y viernes en Helsinki con un bote mínimo garantizado de 10.000.000 euros que crece en el caso de que no haya acertantes de primera categoría. Está comercializado por los más de 20.500 vendedores y vendedoras de ONCE y también se pueden adquirir en www.juegosonce.es y en establecimientos colaboradores autorizados.