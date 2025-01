El BNG reclama más control en el aparcamiento para residentes

El BNG registró una pregunta por escrito para saber por qué el Concello no expide tarjetas para el uso de zonas de aparcamiento de residentes. La edil Avia Veira pide, además, un mayor control ya que «hay vecinos que pagan las tasas y en ocasiones no pueden aparcar porque personas que no tienen derecho estacionan en estas zonas reservadas».

Fuentes municipales indican que «hace años» que no se expiden tarjetas sino que el sistema «funciona con lectura de matrículas», «mucho más fiable». «Sí que se está controlando la zona verde, pero en todo caso se le pedirá a la empresa un mayor control», informan.