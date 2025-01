Consignatarias de A Coruña temen perder cruceros por la tasa turística

El director de la consignataria Rubine e Hijos, una de las que más cruceros mueve en la ciudad, Luis del Moral, alerta de que la tasa turística que el Concello pretende aplicar a los turistas, también a los que lleguen en estos grandes buques, aunque no hagan noche en la ciudad, podrá provocar que disminuyan las escalas en A Coruña, en favor de otros puertos cercanos, como Vigo, que les ofrezcan mejores condiciones. «A Coruña no es Barcelona, no es un puerto de destino sino de tránsito, a los barcos les da igual A Coruña que Vigo para hacer estas paradas», relata Del Moral, que considera que los cruceristas, en las horas que pasan en la ciudad, no hacen un gasto de los servicios públicos por los que haya que aplicarles un recargo.

«Si es por eso, tiene más sentido que les cobren a los que vienen en avión, porque el Ayuntamiento paga a las aerolíneas por algunas rutas, o a los que vienen de Culleredo en coche, porque ellos sí que desgastan las carreteras, pero los cruceristas van a comer, a tomar algo o a hacer sus compras y no se les da nada a cambio», comenta Del Moral, que hace hincapié en que el Ayuntamiento ni siquiera les ofrece planos de la ciudad a los pasajeros de los cruceros, ni les pone un autobús para acercarlos al centro cuando no atracan en el muelle de Trasatlánticos. Se queja también de que la oficina de atención a los cruceristas está cerrada y de que no reciben ningún trato especial del Concello.

«Si los cruceros vienen a A Coruña no es porque la ciudad sea más bonita, sino por el trabajo que hacemos para captarlos, que no lo hace el Ayuntamiento. Somos un puerto de tránsito, si otras ciudades ofrecen mejores condiciones, lo más seguro es que se vayan», admite Del Moral, que espera que el Ayuntamiento convoque a una reunión a los sectores afectados por este proyecto de ordenanza donde les explique cuáles serán los términos en los que se aplicará la tasa. Fuentes municipales no aclararon este jueves si se realizará esta reunión, que echaron también en falta los hoteleros, hosteleros y propietarios de viviendas turísticas, y se limitaron a decir que, desde hoy, el plazo de presentación de propuestas está abierto para todas las personas y colectivos que quieran participar en la redacción de la ordenanza puedan hacerlo. Este plazo expirará el 26 de febrero.

El concejal de Facenda, José Manuel Lage Tuñas, avanzó que este recargo se aplicará a todos los turistas que se alojen en la ciudad y también a los cruceristas y que tendrá un coste de entre un euro y 2,5 euros por persona y día, dependiendo de la categoría del establecimiento en el que se hospeden —a más estrellas, más precio— aunque sin especificar, ya que el texto de la ordenanza no está cerrado todavía, en qué tramo estarán los cruceristas.

La Autoridad Portuaria, en respuesta a este diario, ha explicado que participará en el proceso de consultas del Ayuntamiento porque es un asunto que «preocupa» e «interesa» a la entidad, aunque no ha desvelado todavía cuál es su posición en cuanto a la aplicación de la tasa turística.