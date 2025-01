Ecos do Sur: "Las caras de las trabajadoras sociales eran un reflejo de cómo estaba el hotel de Ordes"

Un antiguo usuario de Ecos do Sur llamó a la ONG coruñesa para alertar de que había un grupo de inmigrantes en un hotel abandonado en Ordes. Los vio de casualidad, cuando conducía con su camión por la N-550. Esto y la denuncia de un vecino a la Guardia Civil dio paso a una investigación que hizo caer la red que explotaba a 82 trabajadores, la mayoría de origen africano, en una granja de Begonte (Lugo). "En cuanto nos avisaron, llamamos a la organización que estaba en el territorio, que es Mestura, y nos fuimos allí las dos entidades", cuenta la directora de Ecos do Sur, Saray Durán.

Una vez llegaron a Ordes, lo que encontraron fue una pesadilla. "Era un lugar abandonado, como un hotel, con una zona abierta llena de suciedad. Las condiciones eran insalubres", relata. Dentro no había camas ni colchones para todos, algunas habitaciones permanecían cerradas y por el grifo apenas caía un hilillo de agua. "Mis compañeras revisaron los baños y dijeron que estaba todo muy mal", relata. Saray no llegó a todos los rincones del inmueble, pero no le hizo falta para conocer el horror: "Las caras de las trabajadoras sociales eran un reflejo de cómo estaba el hotel". Las condiciones de habitabilidad brillaban por su ausencia.

Durán expone que, en sus 15 años en Ecos do Sur, nunca había recibido un aviso por un caso "de esta magnitud". "Sí hemos atendido casos de explotación sexual y laboral de una o dos personas. También nos han pedido ayuda en alguna investigación para atender usuarios, pero nunca nada así", reconoce.

Interior del inmueble, con enseres y basura / ONG Mestura

Esto no fue un impedimento para actuar de forma rápida. "Avisamos a Mestura, a Cruz Roja y servicios sociales de Ordes. Desde el primer momento empezamos a coordinarnos y colaborar. Hubo una comunicación directa constante", indica, y añade que incluso crearon "un grupo de WhastApp de emergencia". "Esto facilitó que la intervención fuera tan rápida", apunta.

Saray Durán no olvida, sin embargo, el papel importante que tuvo el hombre que los descubrió en el hotel. "Vio a un grupo numeroso y le llamó la atención y paró. Les ofreció agua y comida y luego nos llamó, así que él fue la primera persona que cubrió las necesidades básicas de estas personas", detalla.

Tres empresarios investigados al identificar a 82 trabajadores en situación irregular en una finca agrícola de Lugo / LOC

Fue una especie de salvador. Pero, ¿por qué estos trabajadores sin permiso de residencia y trabajo no alertaron de su situación? La directora de Ecos do Sur asegura que "el miedo" puede ser uno de los motivos. "Las personas en situación irregular tienen más posibilidades de que tengan estos problemas. Es un colectivo vulnerable", manifiesta Durán, quien informa de que, dentro de ese hotel, "había gente que tenía claro que quería denunciar porque consideraba que la habían engañado, otros decidieron irse y otros tenían miedo". "Cada persona tenía su historia, su visión", declara, e insiste en que "estas personas llegan a esta situación porque no existe una conciencia de conseguir que se regularicen".

