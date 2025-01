Se juega una multa por darle dos besos a Xuso Jones

Xuso Jones estuvo en A Coruña para grabar su programa Lo sabe, no lo sabe. Mientras estaba en el paseo marítimo, una mujer le gritó desde el coche: «¡Guapo!», así que él le pidió que aparcase, para poder participar en el concurso, tal y como publicó en redes. La mujer no quiso perder el tiempo en encontrar un sitio libre para dejar el coche, por lo que puso los intermitentes, lo arrimó al paseo y se bajó para darle dos besos a Xuso Jones jugándose una multa. Él la invitó a jugar y le dio la posibilidad de hacerse con 50.000 euros, aunque sus deberes de madre le impidieron quedarse, porque la mujer tenía que ir a buscar a su hijo y no podía demorarse mucho más. Eso sí, tanto él como ella se quedaron encantados de haberse encontrado.